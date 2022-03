Mofa en las redes con el vídeo de un 'tiktoker' pelando un plátano con cuchillo: "Eso debe ser ilegal"

Hay tantas cosas mal en este vídeo que los usuarios de las redes no han podido sino echarse las manos a la cara. Por ello, el mensaje nutritivo que este tiktoker quería mandar ha quedado ensombrecido por los memes, aunque sin duda la viralidad que ha conseguido era su principal objetivo.

Abraham Arasa, entrenador personal y expretendiente de Steisy en Mujeres y hombres y viceversa, es el joven que, simplemente publicando vídeos de sus recetas de desayunos saludables, ha conseguido hacerse viral con más de cinco millones de visitas en algunas de sus publicaciones.

El joven, que acostumbra a publicar sus rutinas de ejercicios y platos ricos en proteínas, compartió cómo se hacía sus tortitas para desayunar con avena, huevo y plátano. Sin embargo, en la fruta es donde residió el detalle que ha hecho que las redes se mofen.

Y es que, para pelar el plátano, este tiktoker coge un cuchillo. Pero no para cortar la parte de arriba o de abajo y abrirlo mejor, sino para retirar la piel como si se tratara de una manzana o una pera. Además, después empezó a partir el plátano con las manos para echarlo en el vaso, momento en el que habría sido mucho más lógico que usara el cuchillo.

Tras las visitas que consiguió de usuarios incrédulos ante su forma de pelar esta fruta, volvió a compartir otro de sus desayunos, una especie de gachas también con plátano. Y, en esta ocasión, decidió retirar la gruesa piel con un pelador.

Esto puede demostrar dos cosas: que no solo utiliza el cuchillo para pelar el plátano y que tiene todo el tiempo del mundo para perderlo, abriendo de ese modo una de las frutas más fáciles de comer; o que sabe perfectamente que este gesto le iba a dar repercusión, y las visualizaciones lo demuestran.

Pero, inevitablemente, la viralidad también han conllevado que se hicieran memes sobre él, y uno de ellos ha sido del cómico David Pareja, que echó la culpa a YouTube: "He estado mirando y no hay tutoriales de cómo pelar un plátano. Así que, para que no vuelva a pasar, aquí está el tutorial".

El tutorial que faltaba en YouTube https://t.co/r2NaJ7LGlp pic.twitter.com/1JPYLlzXx0 — David Pareja (@davidpareja) March 13, 2022

A ver si con esto zanjamos el tema de pelar plátanos bien pic.twitter.com/CUbsDwyIiP — David Pareja (@davidpareja) March 13, 2022

Curiosamente, al humorista le han llegado cientos de comentarios de que también pela mal el plátano, pues se abre por abajo. Aun así, ya sea la técnica de los primates la mejor para comérselo o no, lo cierto es que las burlas también han llegado al propio tiktoker, que ha reaccionado a ellas.

"Eso que acabas de hacer con el plátano es ilegal en un continente"; "Por cada plátano que pela así, un canario muere"; o "Déjame que lo adivine: si no encuentras un cuchillo no comes plátano" fueron algunos de los comentarios que recibió.