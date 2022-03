Alizzz se convierte en el protagonista de un examen de lengua con sus canciones: "Súbeles un punto a toda la clase"

El productor Alizzz, conocido por su trabajo con C. Tangana, ha llegado hasta un instituto de Mérida con sus propias canciones. José Preciado, el profesor de Lengua y Literatura del I.E.S. Santa Eulalia, ha usado las letras del disco Tiene que haber algo más para un examen de sintaxis.

El docente, que imparte clase en 1º de Bachillerato, dejó elegir a sus alumnos entre tres álbumes para un test al que llamó 'Muerte por sintaxis'. Alizzz, cuyo verdadero nombre es Cristian Quirante, ganó por goleada.

El día del examen eligió diez versos y aseguró en el propio examen que el alumno que consiguiera que el artista catalán le retuiteara primero recibía un punto más en el examen.

Va profe súbeles un punto a toda la clase 💔 pic.twitter.com/UQARa9O6xX — Cris (@alizzzmusic) March 10, 2022

Sin embargo, Alizzz al ver el curioso examen ha hecho una difícil petición en su cuenta de Twitter. "Va profe súbeles un punto a toda la clase", ha escrito sin revelar de qué alumno ha conseguido las imágenes.

Va profe no vayamos a tener beef q la clase es un equipo — Cris (@alizzzmusic) March 10, 2022

El profesor no ha tardado en responder, negándose: "Yo solo puedo hacer aquello a lo que me he comprometido por escrito, pero muchas gracias por tu interés". Unas palabras que casi le cuestan "beef" con Alizzz que le ha recordado que "la clase es un equipo".

La conversación ya tiene más de 11.000 'me gustas' y muchos comentarios de los propios jóvenes alentando a su profesor a hacer caso al cantante. De momento, como no está claro quien es el ganador del punto, el maestro no se ha pronunciado más.