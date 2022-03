El angustioso incidente de un turista que se queda encerrado en un banco: "Grité, di golpes y nadie se dio cuenta"

Las redes sociales tienen muchos usos, pero un joven se ha hecho viral por utilizar Twitter de una manera que nadie se podía imaginar. Esteban Cervi ha acumulado en las últimas horas más de 7.000 'me gusta' por pedir ayuda a través de su cuenta.

El joven, de turismo en Argentina, tras recurrir a todas las maneras de comunicación posible, le mandó un tuit público al banco Santander para que le dejaran salir de las cajas de seguridad, donde le habían encerrado sin querer.

"Hola, me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor?", ha escrito junto a una imagen donde se puede ver su estrés. "Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles".

Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad.



¿Me abren por favor?



Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles. pic.twitter.com/awYvN0ljwC — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

"Llamé a la policía al 911 porque en el banco no atienden teléfono ni responden los mensajes privados. ¿Ideas?", preguntaba. A los pocos minutos, Esteban recurría a las autoridades ante la ayuda nula de los trabajadores del banco. "Vino la policía. Ya estoy afuera. Gracias", tuiteaba finalmente.

Vino la policía. Ya estoy afuera. Gracias — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

Con el revuelo formado alrededor de su problema, ha dado más explicaciones: "Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta. Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento. Y no, un timbre es un dispositivo muy avanzado, no tenían".

Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron.



Excelente la policía.



(Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina 🇦🇷😭😂❤️) — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

"Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron", ha continuado: "Así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina".

Aclaro que ya no vivo en Argentina (país que amo para siempre) y que fui a cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013. No tengo un mango literal. Toda mi riqueza está en vinos, libros y un par de emprendimientos. — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

El joven ha explicado que antes vivía en el país latinoamericano y que acudió a la sucursal para cerrar su cuenta y recolectar algunos de los objetos que había dejado allí guardados.