Las redes sociales son el mejor lugar para pedir consejo, o para gastar una broma, y parece que este tuitero ha querido hacer ambas cosas al mismo tiempo con la fotografía que publicó la semana pasada.

"¿Será peligrosa? ¡Amaneció hoy en el patio!", escribió en Twitter junto a una foto en la que aparece una serpiente en su jardín junto a una de sus macetas. La pregunta era claramente sobre el reptil, pero las respuestas ahondaron más en la planta.

Los tuiteros, con gran ocurrencia, empezaron a contestar como si la pregunta sobre la peligrosidad se refiriera a la maceta, pues tenía plantadas hojas de marihuana.

Será peligrosa? Amaneció hoy en el patio! pic.twitter.com/HYpMl7I9si — Julio C. Villarreal (@Juceviga) March 3, 2022

"No es peligroso, solamente no abuses. Recuerda el dicho: 'Si no la controlas, no la fumes'", bromeó un usuario. "Esperas a que se ponga del mismo color que la víbora y, bien seca, ya no es peligrosa, no vaya a ser que te la fumes verde", dijo otro.

No es peligroso, nomás no abuses, recuerda el dicho.. "si no la controlas, no la fumes". — 🐥guaPollowsky del ❤️ 🐤 (@pollowsky666) March 4, 2022

Depende del manejo. Enrollada en un papel añejo pierde potencia. Posee sustancias que pudieran afectar su comportamiento. Pero con cuidado, no hay daño. Respecto a la viborita, pues no sabría que decirle. No sé mucho sobre ellas... — Bot Chairo con Beca... (@Identidad120222) March 4, 2022

Nomás esperas a que se ponga del mismo color que la viborita y bien seca, y ya no es peligrosa, no vaiga a ser que te la fumes verde y andes escribiendo como el QUADRI — ROBERTO RG (@robertoramgro) March 4, 2022

"Depende del manejo. Enrollada en un papel añejo pierde potencia. Posee sustancias que pueden afectar a su comportamiento. Pero, con cuidado, no hay daño. Respecto a la víbora, pues no sabría qué decirle. No sé mucho sobre ellas", escribió un tercero.

Por tanto, se puede entender por las respuestas que lo más peligroso de la foto no es la serpiente. Sin embargo, algunos señalaron que parecía tener "cara de serpiente de cascabel", por lo que recomendaron que llamara a protección animal. Aun así, se desconoce si la foto era de ese momento, si el autor original era el tuitero que la había publicado o solamente la compartió para hacer la broma con la marihuana.