Todos los países se están volcando para intentar mediar en la guerra, ya sea con gestos de solidaridad, acogiendo refugiados, haciendo donaciones o apoyando militarmente a Ucrania tras la invasión de Rusia.

Desde un punto más individual, hay gente que está ofreciendo lo que pueden a las asociaciones, ya sea mediante aportaciones económicas, alimentos y demás suministros para poder ayudar a la población ucraniana. Sin embargo, hay otras personas que proponen otras soluciones muy distintas.

Es el caso de una mujer que ha llamado la atención por la respuesta que dio a Stella, una reportera de RepTV, la televisión online del Instituto TRACOR de las Artes de la Comunicación de Madrid.

"¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto desde España?", le preguntó la joven a esta mujer en plena plaza de Callao. Entonces, la entrevistada, que parecía tener clara su respuesta, empezó a contestar, dejando a Stella sorprendida.

"Para mí, está clarísimo. El primer paso que tenemos que hacer desde España es dar ejemplo y ser todos veganos", declaró, inesperadamente. "El veganismo es lo que va a salvar el mundo porque, si una persona está llena de parásitos intestinales, es violenta, es conflictiva, etc.".

"Lo primero es la dieta que lleva uno. El veganismo es esencial, aunque me mires con cara rara", le dijo la mujer a Stella. "Lo he experimentado en mi propio cuerpo: he sido vegana, crudivegana, liquidariana y sé de lo que estoy hablando".