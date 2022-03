La odisea con final feliz de un hombre y su perro para abandonar Ucrania

Muhammad Talha, de 26 años, como muchos de sus vecinos ucranianos, decidió hace una semana dejar su país, cuando Rusia comenzó a atacar las ciudades. Sin embargo, había una cosa que no quería dejar atrás: su perro, Oscar.

Oscar es un husky de tan solo año y medio y su dueño estaba convencido de que quería irse con él a Polonia. Sin embargo, el viaje se ha complicado. Según ha contado, los guardias de aduanas y los agentes de seguridad en la estación de trenes, no le dejaban que viajara a bordo con el animal.

"Estábamos completamente atrapados, pero no podía tomar una decisión que implicara dejar a mi bebé", ha relatado: "Muchos de mis amigos que consiguieron salir de Ucrania me dijeron: 'vamos, es solo un animal que cuesta menos que tu vida'. Pero me negué a dejar a Oscar atrás"

Muhammad ha denunciado tratos de violencia hacia el animal y ha señalado que ha tenido que aguantar el maltrato, porque una pelea en las largas colas de espera para entrar en los autobuses, hubiese supuesto una vuelta a la casilla de salida.

"Nos enfrentamos a muchos problemas, sobre todo cuando accidentalmente estás rodeado de gente que odia a los perros, lo que empeora la situación", ha declarado: "La gente no respetaba la vida de un perro. Los huskies buscan atención de muchas maneras, incluso lamiendo a la gente. La idea de que me echaran de la fila y me devolvieran a Ucrania me impidió reaccionar, de lo contrario me habría encantado hacerlo".

Tras una semana de odisea, por fin, hay final feliz para Oscar y Muhammad, que han llegado sanos y salvos a Varsovia, la capital de Polonia. Allí, una familia les ha acogido en su casa.

"Mis anfitriones en Polonia me tratan como a una más de su familia. Nos alimentan y nos cuidan bien. Me reúno con ellos para la cena familiar y Óscar aguanta bien, haciéndose amigo de los perros de nuestros anfitriones", ha declarado: "Todos los problemas han merecido la pena por el amor que he recibido de esta familia polaca".