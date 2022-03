El TikTok viral en un VTC tras una noche de fiesta: "He estudiado periodismo y he tenido 45 faltas de ortografía"

Sabemos que muchos taxistas y conductores de VTC no tienen que pasarlo muy bien cuando recogen a gente que vuelve a sus casas después de una noche de fiesta, pero en este caso seguro que María Ángeles, la conductora, se ha reído un poco con su clienta: "Me ha quedado una, María Ángeles. He estudiado periodismo y ¿sabes cuántas faltas de ortografía he tenido? Cuarenta y cinco".

Después cuenta cómo ella misma cree que va a ser la "futura Sara Carbonero". El montaje en TikTok ya cuenta con casi 30.000 reproducciones y más de 3.000 likes.