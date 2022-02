Un grupo de turistas británicos en Tererife se hacen juntos un tatuaje y reciben cientos de críticas

En las playas más populares para turistas en Tenerife hay un protagonista absoluto, y nada tiene que ver con la comida o el paisaje. Se trata de un vendedor que se ha hecho muy famoso en TikTok y Reino Unido por su eslogan.

"Very good, very nice", grita a todos los británicos de la zona para venderles gafas de sol y demás elementos de playa. Una frase equivalente al "bueno, bonito" de otros vendedores y que sin duda está triunfando en redes sociales.

Tanto es así que un grupo de turistas británicos en la zona, tras pasar unas impresionantes vacaciones en la isla canaria, han querido recordar el momento tatuándose la frase en su pierna.

Los tres amigos han incluido en su diseño una palmera y el año 2022, para recordar para siempre cuándo tuvo lugar la genial idea de hacerse un tatuaje de grupo por unas vacaciones.

Una cuestionable decisión que, por supuesto, ha llenado de críticas la cuenta del vendedor que, por supuesto, también se llama Very good, very nice. Con casi tres millones de visualizaciones, no parecen que los internautas piensen que ha sido una buena idea.

"Van a tardar dos semanas en arrepentirse", señalaba uno. "El meme está a punto de morir y ellos deciden tatuárselo", comentaba otro, asegurando que la frase está siendo muy repetida y popularizada estos días en territorio británico, pero está claro que es una fiebre que descenderá pronto.