Una mujer se encuentra a su gato orinando en el váter, aunque nadie le enseñó a hacerlo: "No me lo podía creer"

En muchos casos, los animales son como los niños y pueden imitar a los adultos en algunos aspectos. Por eso, se pueden encontrar mascotas que hacen las mismas rutinas que sus dueños o que incluso intentan emular sus mismas frases con sus sonidos guturales.

Sin embargo, lo que es más raro que es la imitación llegue incluso hasta la forma en la que se orina. Pero a Sarah Louise, una británica de 30 años, le ha sucedido, pues encontró a su gato Mickey haciendo sus necesidades en el váter.

Estos animales suelen tener su cajón de arena, pero este felino prefirió ahorrar el tiempo de limpiar todo eso y optó por hacer lo mismo que hacen los adultos de la casa.

"Mi gato es muy limpio y siempre hace sus necesidades en un sitio concreto. Cuando me desperté y lo vi utilizando el retrete no me lo podía creer. Me pareció muy divertido", declaró Sarah Louise, quien, tras encontrárselo, llamó a su novio para que lo viera también.

Tal y como se aprecia en el vídeo, Mickey estaba sentado en el borde de la taza con su trasero colocado estratégicamente para poder orinar. Y, una vez terminó, se marchó de allí dejando a sus dueños atrás y preguntándose cómo hizo eso sin que nadie le enseñara. Por tanto, es posible que lo aprendiera por imitación, pero no los copió en todo, ya que se olvidó de tirar de la cadena.