Una 'influencer' deja de usar champú durante más de dos semanas y admite que sus rizos "quedan mucho mejor"

Una influencer de Inglaterra ha revelado que lleva sin usar champú en su cabello desde hace casi un mes, llegando incluso a afirmar que sus rizos naturales "nunca han estado mejor" desde que abandonó el producto.

Hayley Madigan ha compartido el secreto con sus seguidores, dejando a más de uno sorprendido. "No me he lavado el pelo con champú en 22 días. No me odien. Es que mis rizos quedan mucho mejor cuando no los lavo con champú a menudo", explicaba en una publicación de Instagram.

"Muchos de ustedes han preguntado si realmente lo lavo o uso algún producto. Me lavo el pelo cada 3 o 4 días y uso una crema de rizos con acondicionador sin aclarado", explicaba por sus instastories.

La 'influencer' ha relatado su experiencia desde que dejó de usar champú. INSTAGRAM

Aunque se apoya en el uso de otros productos, ha confesado que el champú queda completamente apartado de su rutina: "A veces también uso acondicionador (lo elimino) y luego lo peino de forma normal con productos para rizos y un difusor (esto es esencial)".

La influencer, que cuenta con 490.000 seguidores en Instagram, suele ser conocida por sus posts sobre fitness o confianza en el cuerpo. Y sus fans, que recibieron los consejos y su rutina de belleza de buena manera, no han tardado en agradecer la sinceridad mostrada por sus redes.

Y es que cada vez son más las que rechazan el champú como parte de su tratamiento capilar. "El champú tiene una doble función: cosmética y terapéutica. La cosmética va orientada a mejorar el aspecto estético del cabello y limpiar. La terapéutica va orientada a mejorar determinados procesos, como la caspa", explicaba a La Vaguardia el dermatólogo Sergio Vañó.

El especialista también aclaraba que "no lavarse el cabello durante una semana produciría una acumulación de la secreción sebácea y restos de escamas de la piel en el cuero cabelludo y cabello, produciendo un aspecto poco cosmético" y que, para evitar un aspecto sucio y mal cuidado, siempre se puede sustituir con un acondicionador que cuente con muchos de los ingredientes o con un champú de elementos completamente ecológicos.