Una madre comparte el truco con el que enseña a sus hijos: "Hice que firmaran un préstamo para comprar una PlayStation"

Hay métodos del todo variados para enseñar y educar correctamente en una familia. Una madre ha demostrado que, incluso, se puede hacer con un interés económico que quede entre padres e hijos: ha revelado cómo ella y su marido hicieron que sus pequeños, de nueve y 12 años, firmaran contratos de préstamo después de que les prestaran dinero para comprar nuevas PlayStations y un nuevo televisor.

Los dos niños, Jordan y Tawera, estaban desesperados por comprar una nueva PlayStation cada uno, con un coste de 425 dólares (373 euros) y un nuevo televisor por 65 dólares (57 euros), pero no tenían ni de lejos lo suficiente ahorrado en sus cuentas bancarias.

"Después de meses de ahorrar el dinero de las tareas, el dinero de las Navidades y el dinero de los cumpleaños, las cuentas bancarias de los dos niños están a 350 dólares. Como padres, mi pareja y yo nos enfrentamos a dos opciones para enseñar a nuestros hijos lecciones de vida", escribió Nicole Adams, de Nueva Zelanda, en un post de Instagram.

"La primera es que simplemente les explicamos que no tienen suficiente, y que sigan trabajando duro ahorrando hasta que tengan la cantidad correcta. O bien, les enseñamos sobre los préstamos, la devolución de los mismos, la calificación del crédito si se paga a tiempo sin dramas y el grave asunto de los intereses añadidos e incluso el cobro de las deudas", ha explicado.

Foto del contrato que prepararon para sus hijos. INSTAGRAM

Nicole y su marido eligieron esta última opción. Salieron a comprar los artículos y su marido redactó un contrato de préstamo e hizo firmar a los dos chicos.

"En este momento los chicos están endeudados con el acuerdo de que durante las próximas semanas harán sus tareas para pagar las cuotas del préstamo. Les explicamos los detalles adicionales sobre los intereses con los préstamos, pero decidimos no incluir los intereses en sus contratos", continuó explicando.

Y los hijos, según ha relatado, pudieron entenderlo y ejecutarlo sin problemas: "Anoche mismo Tawera vendió su ordenador a nuestra hija por 160 dólares para poder pagar su préstamo más rápido y Jordan está considerando vender su vieja PlayStation por la misma razón. Me encanta esto para ellos. Siento que al crecer yo personalmente no sabía nada de cosas como ésta y mi calificación crediticia lo reflejaba a los 19 años".

La madre dijo que, aunque aprecia que este método de crianza no es para todos, ella y su marido están contentos con la forma en que están preparando a sus hijos para el mundo real, y mucha gente quedó impresionada.

"Es importante enseñar a los niños a una edad temprana sobre finanzas, presupuestos y responsabilidades financieras, ¡me encanta! Buen trabajo", comentó uno. "Nunca me enseñaron sobre préstamos y tarjetas de crédito y todo eso, solo me dijeron que no lo hiciera. Bueno, lo hice y ahora mi puntuación de crédito está jodida porque nadie me enseñó", ha confesado otro.