Un obrero se ve sorprendido por una lluvia de dientes mientras arreglaba el techo en una obra

Trabajar en una obra puede traer todo tipo de inconvenientes. Sin embargo, ningún programa de reformas de Divinity se hubiera imaginado la rocambolesca historia que un obrero de New Hampshire (Estados Unidos) ha compartido en Facebook.

Byron Carr ha compartido una poco agradable imagen de cientos de dientes, asegurando que procedían del último arreglo que estaban haciendo en un local comercial.

Su jefe decidió desmontar el techo puesto en los años sesenta para recuperar el estilo de 1800 que tenía el edificio. Mientras comenzaba a quitar el viejo techo metálico, cayeron del hueco cinco dientes. Con curiosidad, se lo enseñó a sus compañeros, sin imaginar lo que el resto del techo aguardaba.

Cientos de dientes encontrados en una obra. BYRON CARR / FACEBOOK

"Todo el mundo se quedó pensativo durante un minuto y al segundo volvió a gritar", ha narrado, desvelando el motivo del susto: "Le llovieron un par de cientos de dientes. Se quedó un poco asustado durante un rato".

Según han descubierto, el segundo piso del edificio estuvo dedicado durante los años 50 por una clínica dentista. "¡Uno de esos dientes era mío entonces!", ha revelado entonces Carr que ha recordado un momento de su infancia donde el Ratoncito Pérez no pudo venir porque su dentista perdió un diente suyo.

"Cuando me sacó el diente, perdió el control y voló por toda la habitación dando un par de vueltas. Nunca lo encontramos", ha contado: "Yo estaba muy desanimado y llorando. Parece ser que cuando barrió el suelo había un agujero junto al tubo del radiador de vapor que tenía un buen tamaño para hacer desaparecer las dentaduras".

"No pude encontrar mi diente en ese montón, así que seguiré sin recibir el dinero que me corresponde", ha bromeado para concluir: "Me pregunto cuánto conseguiría si los pusiera todos debajo de mi almohada".