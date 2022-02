La hilarante parodia de 'Titanic' que sustituye a Kate Winslet por la estrella felina OwlKitty y un inesperado giro final

Por mucho que hayamos visto Titanic, la icónica película de James Cameron que ha sido emitida en televisión innumerables veces, el 'nuevo' tráiler que ahora arrasa en las redes sociales presenta un filme un tanto peculiar y que sorprenderá a más de uno.

Se trata de un divertido montaje que, a modo de parodia, muestra imágenes de la película que, aunque se asemejan mucho a la original, poco o nada tiene que ver.

Y es que en esta ocasión, si bien aparece Leonado DiCaprio como principal protagonista, no ocurre lo mismo con su compañera de reparto, Kate Winslet, que ha sido sustituida por la estrella felina OwlKitty.

Ellos reinterpretan momentos cumbres e icónicos de la película, esos que tienen grabados en su retina todos los espectadores que la han visto -aunque sea una vez- en estos primeros 25 años de vida que tiene el filme de James Cameron. Eso sí, aunque la parodia mantiene intactas las escenas, tiene preparado un inesperado giro final que la hace aún más delirante y ha provocado que se haga viral en las redes sociales.

Todo, como no podía ser de otra forma, al ritmo de My Heart Will Go On, el inolvidable tema de Celine Dion.

Hay que recordar que OwlKitty, Lizzy de nombre real, es una gata que se ha hecho toda una estrella de internet, donde la siguen casi un millón de personas en Instagram y más de 1,5 millones en Youtube. Detrás están Thibault Charroppin y Olivia Boone, una pareja de Portland expertos en Photoshop y edición de contenidos.

Lizzy ha aparecido en numerosas series y películas como Star Wars, Parque Jurásico, Solo en casa o Juego de Tronos.