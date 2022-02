Un guardia de seguridad aburrido le pinta ojos con un boli a las figuras de un cuadro que vale casi un millón de euros

Un vigilante de seguridad se enfrenta a una fuerte multa e incluso a una pena de prisión por haber cometido un acto vandálico contra una de las obras de arte que debía custodiar.

En su primer día de trabajo en la galería del Centro Yeltsin en Ekaterimburgo aprovechó para pintar con un bolígrafo en el cuadro Tres figuras, de Anna Leporskaya, que había prestado a la Galería Estatal Tretyakov en Moscú..

El guardia le dibujó unos pequeños ojos circulares a las dos figuras de los laterales, según informó la galería tras el incidente y de que este saliera a la luz.

"Sus motivos aún se desconocen, pero la administración cree que fue una especie de lapsus de cordura", dijo la comisaria de la exhibición, Anna Reshetkina.

El cuadro está valorado en casi un millón de euros y por fortuna los daños no son permanentes, pues el guardia no apretó el bolígrafo, por lo que no ha marcado los trazos.

Aún así, la restauración costará en torno a los 3.000 euros, por lo que se espera que como mínimo esa sea la pena impuesta al guardia, que será juzgado por este hecho vandálico y que ya ha sido despedido.

El vigilante se enfrenta a demás a una posible pena de prisión de hasta tres meses de cárcel, después de que el Ministerio de Cultura se personara como acusación.