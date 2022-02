Hoy es un buen día para ser infiel a San Valentín con Colvin

El amor hay que celebrarlo siempre. San Valentín es una fecha destacada, algo simbólico que representa la excusa para decirle “te quiero” en muchos idiomas, a tu persona favorita, pero, ¿estás seguro de que nunca le has sido infiel a San Valentín? Seguro que en muchas ocasiones has celebrado el amor cualquier otro día del año. Y ya no solo el amor de pareja.

Si eres de los que el 14 de febrero aprovecha la excusa para también regalar flores a tus amigos, a tus padres o tus compis de trabajo, estás de enhorabuena. Incluso puedes, también, darte un capricho a ti mismo y decorar ese rincón que siempre has querido.

Este año celebra el amor cuando, con y como tú quieras con la nueva colección de flores y plantas frescas de Colvin. Aprovecha este código descuento Colvin y encuentra precios increíbles.

Ramo de flores 'Classic but bombastic'

Classic but bombastic Colvin

Es tradición, pero es que lo que funciona, nunca debería cambiar. Y es que este regalo nunca pasa de moda. Las flores son un super clásico, pero le siguen encantando a todo el mundo. Y sinceramente, nos encantan para celebrar San Valentín y para cualquier otro plan. Además, vienen con un follaje de eucalipto y limonium espectacular. Cuando llegue tu ramo, quítale los pétalos exteriores de las rosas. Se dejan que protejan el corazón de la flor durante el viaje.

Ramo de flores 'Heartbeat'

Heartbeat Colvin

Decir "me gustas", dar un abrazo o tener un detalle porque sí son cosas que nos salen de dentro, sin importar cuándo ni dónde. Y con los lirios rosados del ramo Heartbeat, ocurre lo mismo. Además, van acompañados de magnolia, eucalipto y limonium, lo que le dan un aire dulzón y elegante. Una combinación sofisticada y dulce a la que nadie podrá resistirse.

Ramo de flores 'It's raining red'

It's raining red Colvin

El rojo representa la pasión y es algo que nunca debería faltar… Una lluvia de rojos y rosados, así es It's raining red. Y es que este majestuoso ramo lleva rosas, crisantemos, gerbera y flores de cera, un conjunto cuyos protagonistas son los tonos cereza y burdeos. Cuando llegue tu ramo, quítale los pétalos exteriores de las rosas.

Ramo de flores 'Surprise, surprise'

Surprise, surprise Colvin

Para los más originales, también existen ramos, centros y planes para vosotros. Y es que no todos los ramos tienen que ir al jarrón. Rompe con lo tradicional y sorprende a quien quieras con esta sombrera de rosas blancas y rosadas. Una elección que lo tiene todo: el clásico de las rosas y el toque moderno del eucalipto y el limonium.

Además, son flores preservadas, lo que significa que no se marchitarán nunca y que no requieren ningún tipo de cuidado. Ya sea para San Valentín u otra ocasión, le encantará.

Jet lag PACK (Oasis + Mambo)

Jet lag PACK (Oasis + Mambo) Colvin

Seguramente este es el pack más especial de Colvin. Y es que el Jet lag Pack te invita a viajar por un sinfín de sensaciones. Y no solo porque viene con Oasis, un ramo súper fresco y atrevido, sino también porque lo acompaña Mambo, el succionador de clítoris de Plantanomelón.

Un pack para disfrutar a cualquier hora y día del año, pero que especial para regalar en San Valentín. Este Mambo es de color violeta y está desarrollado con la tecnología Oh! Tech® para hacerte vibrar como nunca. Tiene un tacto muy suave y está recubierto de silicona hipoalergénica de alta calidad, lo que hace que sea muy fácil de limpiar. Además, es resistente al agua. Eso sí, debe ser agua dulce para no estropear el juguete. El producto viene con instrucciones sobre cómo usarlo e incluye información sobre su garantía.

Distintas opciones para todos los gustos que convertirán tu San Valentín (y el de la persona afortunada) en un día brillante.