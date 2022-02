La emotiva historia de una mujer que baja diariamente al metro para escuchar la voz de su difunto esposo

Hay gestos y acciones que quedan inmortalizadas en el tiempo y llegan a formar parte, incluso, de una larga y eterna historia de amor. Y Margaret McCollum, una mujer de Londres, lleva años encogiendo el corazón de los transeúntes durante sus bajadas al metro para, ni más ni menos, escuchar la voz de su difunto esposo.

"Mind the GAP, please", se suele escuchar en las distintas estacione, como advertencia a los viajeros sobre el agujero que hay entre el vagón y el andén. Una advertencia que, en parte, fue grabada por el marido de Margaret McCollum.

Y es que Oswald Laurence era actor y grabó el aviso en 1950. Finalmente, el hombre falleció en 2006, a los 86 años, y dejó a la mujer sumida en la pena, tal y como lo ha compartido en la BBC: "Fue devastador perderlo. Tenía muchas ganas de vivir".

Margaret y su marido, Oswald Laurence. Youtube/BhamUrbanNewsUK

La doctora McCollum solía viajar con frecuencia por Embankment, algo que le provocaba gran alivio por poder escuchar una vez más la voz de su marido como ya hacía cuando estaba vivo.

"Desde que murió me sentaba a esperar el siguiente tren hasta que oía su voz. El 1 de noviembre no estaba allí. Pregunté y me dijeron que había un nuevo sistema digital y que no podían poner su voz", explicó la mujer, en una entrevista que, pese a tener casi diez años desde que se realizó, ha vuelto a circular por redes y a emocionar a los usuarios.

La estación de Embarkment, a día de hoy, mantiene el aviso con la voz de Oswald Laurence. Youtube/BhamUrbanNewsUK

El director del metro de Londres lo recordaba así: "La viuda de Oswald Laurence se puso en contacto con Transport for London para ver si podía conseguir una copia del icónico anuncio 'mind the gap' que su marido hizo hace más de 40 años".

"Nos conmovió mucho su historia, así que el personal localizó la grabación y no sólo pudo conseguir una copia del anuncio en CD para que ella lo conservara, sino que también está trabajando para restaurar el anuncio en la estación de Embankment", continuó narrando.

De esta manera, la voz de Oswald Laurence se sigue escuchando, completamente viva y en su honor, por las zonas de Embarkment.