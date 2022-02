Los niños derrochan cariño y son muy adorables, pero también pueden ser unas máquinas de sacar de quicio con sus travesuras. Aun así, incluso en esos momentos, pueden enternecer a cualquiera.

Buena prueba de ello es Renata Arellano, una niña que tuvo una rabieta con su madre y se deshizo en lágrimas hablando con ella. "¡No me sé portar bien!", le dijo, tal y como se puede ver en el vídeo de su propia cuenta de Instagram, manejada por su madre, Brianda Villavicencio.

"Sí te sabes portar bien. Pórtate bien", le respondió. "No puedo. Enséñenme. ¿Cómo me porto bien? ¿Cómo es?", preguntó la pequeña, a lo que su madre le dijo "haciendo caso".

Entonces, Renata dejó de llorar durante unos segundos, se enfadó y miró a otro lado: "¡Nunca voy a hacer caso!".

El vídeo, que ya acumula más de 150.000 visualizaciones, ha recibido multitud de comentarios de usuarios que ven en la niña una adorable reacción, especialmente el momento en el que se le pasa el berrinche y decide que nunca va a hacer caso.

Sin embargo, otros comentarios destacaron que la respuesta de su madre no les pareció adecuada, pues "portarse bien no es hacer caso, es sumisión", por lo que es una "pésima explicación". "Será una gran líder con criterio propio, no se dejará manipular, no será una niña sumisa", alabó una usuaria.

"Es equivalente a cuando de adultos sentimos que nada de lo que hacemos rinde frutos y nos sentimos fracasados. No sé qué les parece de risa, pobrecilla", criticó otro comentario.