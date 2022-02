Suele ser habitual. No nos gustamos en nuestra foto del DNI o pasaporte, pero lo de esta modelo traspasa aquello de "verse mal" o "no salir favorecida". Según ella, la fotografía que ilustra sus documentos de identificación no le hace justicia e incluso la "humilla".

Sin embargo, ha querido poner al mal tiempo buena cara y hacer de esto anécdota y humor. Así lo ha expresado ella misma en las redes sociales. En un vídeo de TikTok, la modelo e influencer, que usa el identificador @hellomoia, sorprendió y divirtió a los usuarios mostrándose toda glamorosa y maquillada seguida de una instantánea de ella, la foto del pasaporte, con un aspecto muy diferente.

Ella asegura que se sintió "humillada" después de compartir esta fotografía, pero da fe a sus seguidores de TikTok de que se ve "mejor en la vida real". Además, echa la culpa de salir con ese aspecto al tipo de cámaras que se usan para ello, ya que hacen que salgamos pocos favorecedores.

"Mi identificación me mantiene humilde", subtituló el vídeo de la red social, antes de revelar la foto, que la muestra luciendo un físico algo diferente.

La 'influencer', en su foto del pasaporte. @hellomoia/tiktok

El vídeo ha sido visto más de un millón de veces y ha generado un debate sobre las fotografías de los documentos de identificación respecto a la realidad. En general, todos renuevan de las primeras.