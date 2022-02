¿Cómo escribes tú la cedilla? Una tuitera explica su teoría sobre las diferentes formas de hacerlo: "Esta es mi hipótesis"

El lenguaje es tan vasto y rico que un mismo idioma puede ser hablado o interpretado de distinta forma dependiendo de la parte de la geografía en la que se esté. Y ya si se habla del alfabeto, utilizado en distintas lenguas, puede haber variaciones aún mayores y sorprendentes.

Es el caso de una letra que no se suele utilizar en castellano, pero sí en otros idiomas como el francés, el portugués, el catalán o el valenciano: la cedilla (ç), esa ce con un rabillo llamado virgulilla.

Y quién mejor que una andaluza que ha vivido en Madrid y Barcelona para, simplemente viendo la letra manuscrita, darse cuenta de que hay distintas formas de escribirla.

Todo empezó cuando vi a mi profe de catalán escribir la letra ç de la siguiente manera. pic.twitter.com/R2AniaLD0q — Paloma Vargas (@Palomavruiz) February 2, 2022

Todo empezó cuando a Paloma Vargas, correctora literaria, le dio un quebradero de cabeza en clase de catalán: "Me he dado cuenta de un rasgo de la escritura catalana que me tiene loca, por lo distinto que es a todo lo que he visto y la falta de explicación que le encuentro".

Su profesor escribe la cedilla como una ce con un palo que la parte desde el centro, recordando más bien "al símbolo del euro". Entonces se dio cuenta de que no era solo su manera de escribirlo, sino que muchos amigos catalanes que tiene también lo hacían igual.

También atravesaban la c con una línea recta. Ahí ya empecé a pensar que lo mismo sí había una diferencia cultural. Porque todas las cedillas que yo había visto manuscritas (tanto de gente de otros sitios de España como cuando viví en Francia) eran siempre variaciones de estas. pic.twitter.com/xrK1X3gBfy — Paloma Vargas (@Palomavruiz) February 2, 2022

Sin embargo, ella siempre había visto la grafía escrita con la virgulilla saliendo desde debajo de la ce, y también era así cuando la veía manuscrita por gente de Francia.

Algunas respuestas de gente catalana: pic.twitter.com/v41X8ugVC2 — Paloma Vargas (@Palomavruiz) February 2, 2022

Empezó a apreciar diferencias entre la mayoría de gente catalana (con el rabillo atravesando la ce) y no catalana (con el palo saliendo desde debajo). "Todas las personas consultadas (unas 15) que aprendieron a escribir en Cataluña interseccionan la ce con una línea para formar la ç. A veces, más al borde de la letra, pero generalmente en el centro de la curva", aseguró.

En el ejemplo catalán, en la letra redondilla la ç se escribe con la c interseccionada por la cedilla. En el francés, con la cedilla debajo de la ce, con su curvita.



Es decir, que es algo aprendido de base. — Paloma Vargas (@Palomavruiz) February 2, 2022

Entonces llegó a una hipótesis con la ayuda de un amigo: "La ç no se usa en castellano y, quizás por eso, cuando pedimos que se escriba lo hacen con más detalle. En catalán es una letra muy usada y, al escribir rápido, es más cómodo hacerla en dos trazos con la intersección".

A mí esta teoría no me convence, porque jamás vi a nadie en Francia escribirla así y mi marido, que estudió portugués y vivió un tiempo en Brasil, tampoco la ha visto así nunca. — Paloma Vargas (@Palomavruiz) February 2, 2022

Pero esta teoría no la convenció, pues podría aplicarse también a los portugueses y franceses, que también la usan frecuentemente. Así que, decidida, le preguntó a su profesor, que le dijo que nunca se había percatado de este detalle, y le reveló la hipótesis que ella tiene.

"En catalán [y valenciano], la letra ç se denomina ce trencada, que significa, literalmente, 'ce rota'. Y creo que al tener ese nombre, intuitivamente quien la escribe intenta 'romper' la ce, cortarla por la mitad", explicó. "Es una buena forma de recordar el nombre y de aprender a escribirla".

En catalán, la letra ç se denomina ce trencada, que significa, literalmente, "ce rota". Y creo que al tener ese nombre, intuitivamente quien la escribe intenta "romper" la ce, cortarla por la mitad. Es una buena forma de recordar el nombre y de aprender a escribirla. — Paloma Vargas (@Palomavruiz) February 2, 2022

Tras la teoría de Paloma Vargas, la pregunta es: ¿cómo escribes tú la ç? Porque, si su hipótesis se cumple, quizá haya diferencias en si has aprendido catalán o valenciano en la infancia.