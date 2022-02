Una pareja recibe una nota de su vecino, enfadado por el ruido que hacen durante el sexo: "Sois como animales"

Los problemas de ruido entre vecinos son bastante comunes y los conflictos que crean también y ese fue el caso de una usuaria de Reddit que subió a las redes la nota que un vecino suyo le había dejado quejándose por el ruido que había hecho mientras tenía relaciones sexuales.

"Por favor, por el amor de Cristo (y en nombre de todos los de los pisos 26 y 27), cierra la boca", comenzaba diciendo la nota, escrita en una hoja de papel con mayúsculas y que alguien había hecho pasar por debajo de la puerta.

"Lo último que alguien quiere escuchar toda la noche del sábado es que fo... como animales", decía la nota, que se refería al ruido hecho de madrugada.

"A las 5 a.m. espero estar profundamente dormido, sin escuchar el sonido de los gemidos y el sexo más agresivo que he escuchado", decía el vecino enfadado, que además, les recomendaba "ir a ver a un terapeuta porque esto no es normal".

La nota decía además: "Solo para que lo sepas, todo el edificio puede escucharte".