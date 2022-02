Una 'tiktoker' bailando graba el momento en el que intentan robarle el móvil

En Tijuana, México, una tiktoker ha sufrido unos momentos de tensión mientras interpretaba una popular coreografía de la red social. Aunque cada vez es más habitual ver a bailarines grabando vídeos en la calle, dos hombres han intentado aprovecharse de la joven.

Kimberly, como se llama la usuaria, ha compartido en un vídeo que ya tiene 19 millones de visitas el exacto momento en el que casi le roban el móvil que tenía apoyado para grabarse.

En las imágenes se puede ver como la joven no deja de mirar a su alrededor mientras intenta concentrarse en interpretar correctamente los pasos del reto. Un hombre pasa por detrás mirando directamente a cámara, augurando lo peor.

Segundos más tarde, por suerte, Kimberly reacciona en el momento justo en el que otro hombre intenta empujarla y aprovechar el choque para llevarse el dispositivo.

Aunque muchos han asegurado que parecía falsificado y actuado, la joven ha dado más explicaciones en otro vídeo asegurando que observó a los dos hombres que aparecen en el vídeo paseando juntos antes de darle a grabar. Cuando vio a uno pasar por separado, supo que el otro tenía intención de correr y agarrar su móvil.

"Al principio me reí por los nervios, pero después me quedé en shock y me resguardé en una tienda que había al lado", ha declarado: "Aún no me creo que todo quedase grabado".