La cultura general es ese ámbito que siempre pone en aprietos a cualquiera, pues ejerce la presión de que, al ser general, una gran mayoría la debería conocer. Sin embargo, es cierto que determinadas cuestiones son más complicadas de responder, aunque no es el caso de las que le han preguntado a estas tiktokers que se han hecho virales.

Natalia y Paula (@natipaulii en Tiktok) ya acumulan más de 1,4 millones de visitas en uno de sus vídeos enfrentándose a cuestiones de cultura general, y el motivo no es otro que algunas de sus fallidas y absurdas respuestas.

"¿Quiénes el autor del Quijote?", le pregunta una tercera joven. "En ese momento, entre carcajadas y con cara de que casi se les va la boca empezando a contestar barbaridades, Natalia suelta la primera idea que le vino a la cabeza: "No he dicho Sancho Panza porque... porque Dios no ha querido".

"¿Quién pintó el cuadro de La última cena?", le preguntan después. "Bua, me la sé... ¿Miguel Ángel?", responde de nuevo. "Silvestre, ¿no?", bromea Paula.

"Picasso... Jesús", continúa respondiendo Natalia entre risas. "¿Jesús quién?", le pregunta su amiga. Entonces, la joven que hace las preguntas les da una pista diciendo Leonardo, a lo que Natalia responde rápidamente "DiCaprio". Sin embargo, Paula sí dijo Da Vinci.

Por ello, la joven que más había fallado las cuestiones se lamenta de sus respuestas: "Me van a quitar el bachillerato". Después, continuaron con las preguntas y Paula empezó a acertar todas, con más o menos dificultades, lo cual provocó la frustración de Natalia: "No, o sea, este vídeo que no salga".

Pero no todo iba a ser acertar, pues Paula también respondió que la Segunda Guerra Mundial empezó en el año "1234", cuando en realidad fue en el 1939. Lo cierto es que también han subido otras dos partes enfrentándose a más preguntas en las que salen mejor paradas... Bueno, en realidad no.