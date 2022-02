Una modelo denuncia que un parque temático le obligó a cubrirse el escote porque "incomodaba" a la gente

La modelo Whitney Paige Venable, natural Florida, asegura que se sintió "humillada y avergonzada" durante un viaje al parque temático de Universal Studios en Orlando porque el personal le obligó a cubrirse la parte del pecho.

La también influencer, que vestía una blusa blanca para la ocasión, en el parque temático. Según su relato, la petición de este cambio de outfit se debió a que la gente se sentía "incómoda" con la apariencia y el tamaño de sus senos.

La joven de 26 años, que ya había denunciado hace unos meses que sufría discriminación por su figura curvilínea, afirma que un empleado le informó que tendría que cubrirse el escote si quería que la dejaran entrar al parque.

Whitney, que vestía un top corto blanco y pantalones cortos verdes en el momento del incidente, que, según su versión tuvo lugar en junio de 2021, afirma que muchas otras mujeres portaban atuendos similares.

"Me sentí humillada y avergonzada. Me dijeron que tenía que cambiarme la blusa para poder entrar. Creo que es porque tengo pechos grandes y hace que la gente se sienta incómoda, pero, que yo sepa, mi ropa no contravenía las normas", se sinceró en sus redes.

"Siento que me discriminaron por el tamaño de mis senos. Me di cuenta de que otras personas me miraban. Me sentí muy avergonzada. Fue humillante".

Whitney y otra amiga se filmaron a sí mismos mientras esperaban emocionados para entrar al parque temático, pero, momentos después, las imágenes los muestra detenidos en la entrada porque les habían dicho que el atuendo de la modelo era "inapropiado".

En el clip, además, se escucha: "Supongo que mi top no es apropiado para Universal, tenemos un problema".

Pese a no estar de acuerdo, finalmente la modelo accedió a las exigencias del parque temático y se cambió la indumentaria. "Me puse otra camiseta sobre el sostén deportivo. Mi amiga tenía otra camiseta en el coche. Pero terminé quitándomela más tarde en el parque porque hacía calor y era feo y el hecho de que me juzgaran realmente fastidia".