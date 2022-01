Un tailandés cuenta cómo es su vida casado con ocho mujeres: "Es el hombre más atento que hemos visto nunca"

Aunque hay países en los que la poligamia no es legal, Tailandia no es uno de ellos. Sin embargo, no todas las relaciones están abiertas a ello. Pero el caso de Ong Dam Sorot es excepcional, pues ha acudido a Joker Family, canal de YouTube de un comediante tailandés, a contar cómo es tener ocho esposas.

Este hombre, que es tatuador, explicó que viven todos juntos en la misma casa y cada uno tiene su trabajo, por lo que se consideran una gran familia feliz. De hecho, las mujeres se llevan muy bien entre ellas y lo consideran a él como "el hombre más atento y considerado" que han conocido nunca.

El tailandés conoció a su primera esposa, Nong Sprite, en la boda de un amigo. Con ella, planteó tener otra mujer, lo cual ella aceptó siempre que la trajera a casa para conocerla.

Y, tras eso, conoció a Nong L, la segunda, en el mercado y, tanto ella como las otras seis que vinieron después, aceptaron estar con un hombre casado porque, según ellas, se enamoraron perdidamente de él, era encantador, atento y demostró que las podía cuidar a todas.

Algunas de ellas, eso sí, tuvieron problemas al encontrar la aceptación de su familia y amigos, pero no renunciaron a él y finalmente lo comprendieron. Y es que, tal y como explicaron en la entrevista con el youtuber, la principal norma de su relación polígama es la sinceridad.

Además, Ong Dam Sorot tiene un hijo con su primera mujer y otras dos están actualmente embarazadas. En cuanto a la casa, ellas duermen de dos en dos en cuatro habitaciones distintas y se turnan a la hora de dormir con su marido, que tiene su propia habitación.