Una profesora graba por accidente lo que parece ser una ventosidad y la termina convirtiendo en una pregunta de examen

Las videollamadas y el teletrabajo siguen pasando factura, especialmente en las clases online. Y es que es importante fijarse cuándo se tiene el micrófono encendido para evitar que se filtren ciertos ruidos... incómodos.

Una profesora lo ha vivido en sus carnes, pues, tal y como ha compartido en Instagram Mia Moore, una de sus alumnas, se le coló lo que parece una ventosidad en uno de sus audios y, lo curioso, es que la convirtió en una pregunta de examen.

"Estoy en esta clase de francés y hay una herramienta de aprendizaje que tenemos en la que está el audio de la pregunta, y luego respondemos escribiendo", explicó enseñando el portal que usan. "Normalmente, las preguntas duran como tres segundos y luego escribes tu respuesta".

Sin embargo, advirtió que una de las cuestiones duraba dos minutos y 13 segundos y la línea muestra que es todo silencio, excepto en una parte. Entonces, empieza a reproducir la pregunta, que no es para nada una pregunta a resolver, sino que el fragmento que tiene sonido parece ser un pedo.

La estudiante no podía parar de reír y su vídeo se hizo viral rápidamente. Los usuarios empezaron a bromear con cómo responder esa cuestión y algunos recomendaron que respondiera "con un pedo más fuerte para demostrar quién manda".

Sin embargo, algún usuario comentó que podría no ser una ventosidad, sino un ruido del ordenador de la profesora. "Es el sonido que hace un Mac cuando no te deja arrastrar y soltar algo". Se desconoce cuál es el origen, pero más vale que el pedo no cuente para nota, porque si no habrá que empezar a estudiar este tema, y eso solo se puede hacer practicando.