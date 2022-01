Un alumno envía un email a su profesor estando borracho y comparte la divertida respuesta que recibió

Un joven estaba de fiesta cuando, de pronto, se acordó de que tenía que entregar un trabajo para el día siguiente. En un intento desesperado, escribió un email repleto de faltas de ortografía a su profesor pidiéndole que retrasara la fecha de entrega.

"Atrasame el trabajo porgavor", era el título del mensaje de súplica de Sergio, que se dio cuenta a las cuatro de la mañana de que había olvidado el trabajo. "Te escribo desde el mocil que he salido esta noche y mananan me voy a levantar con una resaca hecho pedazos", comenzaba explicando.

"Por cosas resulta que no me va a dar tiempo an entregar el trabajo mañanna. Me dejas entregarlo más tarde por favor?", el alumno decidió adornar la petición con numerosos halagos al docente: "Eres la hostia te quiero Javi, bel unico profesor bueno que quedaen esta universidade lleno de capullos".

El mejor profesor de la historia pic.twitter.com/4eQHjpnICS — ceciarmy (@ceciarmy) January 20, 2022

Por último, se atrevía también a preguntarle por la camiseta que había llevado el viernes, ya que le parecía un buen regalo a su padre ya que es de "viejo molón". El mensaje concluía con un "gracias, jefe".

Sorprendentemente, su profesor respondió a la mañana siguiente confesando la "envidia" que le provocaba ver que su alumno había pasado tan buena noche: "Me recuerda a cuando salíamos de 'cubalibres' en el pueblo".

Probablemente por ello se mostró comprensivo y aceptó retrasar la fecha de entrega para toda la clase. Sobre la camiseta, le explica que no sabe de dónde es porque se la regaló su mujer: "Le encanta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando".

Soy docente universitario. Siempre he creído que la confianza con mis alumnos hará que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dinámico y eficiente. La educación como institución es una mierda, hagamos una educación humana, cálida. — . (@Otrojuanxx) January 20, 2022

O el peor.



Cuando estés trabajando, quiero ver cómo le envías ese mensaje a tu jefe.



La vida real no es guay y un profesor debe prepararte para la vida real. — Barroco (@Bar0k3) January 20, 2022

cómo olvidar el día que le envié un trabajo de la uni a mi profesor con el título "putotrabajodeloscojones.pdf" — María (@mtfckingloud) January 20, 2022

"¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo", concluía.

Los usuarios se han mostrado muy divididos ante la respuesta del docente. Algunos opinan que ha hecho bien en ser comprensivo y flexible: "Hagamos una educación humana, cálida"; mientras que otros defienden que no está enseñando unos buenos valores: "Cuando estés trabajando, quiero ver cómo le envías ese mensaje a tu jefe".

Por último, muchos usuarios ha aprovechado para compartir sus propias desventuras universitarias: "Cómo olvidar el día que le envié un trabajo de la uni a mi profesor con el título 'putotrabajodeloscojones.pdf'".