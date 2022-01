El surrealista chantaje emocional de un tuitero a una artista para que le regale un retrato: "Perderás un seguidor muy fiel"

Una ilustradora en Twitter, Nei Nei, conocida por dibujar realistas retratos de personajes conocidos, ha compartido el descabellado mensaje privado que ha recibido de un usuario que le pedía que realizara una obra de forma gratuita.

"Hola, guapa. Llevo mucho tiempo esperando a que hagas un sorteo de retratos personalizados porque no puedo pagar uno", comenzaba un largo mensaje en el que brillaba por su ausencia las comas y los signos de puntuación y sorprendía con un relato muy difícil de creer.

Según este "seguidor fiel", su mujer, que al final del mensaje pasaría a ser su novia, está muy enferma, no puede trabajar y sus padres acaban de fallecer, por lo que no tienen dinero para pagar un encargo de la artista. Desea que le dé uno por caridad y, si no, amenaza con darla unfollow. "Si eres buena persona que valora a las otras personas cuidarás un seguidor que te está pidiendo por favor que tiene una novia enferma y tampoco tengo hijos ni hermanos", termina la carta.

Pero vamos a ver, señor.

Yo porque tengo que aguantar esto? pic.twitter.com/ZTrHkEhwD7 — Nei Nei🍥 AGENDA LLENA HASTA MARZO 2023 (@Neinei_art) January 26, 2022

"¿Por qué tengo yo que aguantar esto?, escribía Nei Nei junto a las capturas enfadada: "La gente explicando su vida para dar pena y ganar cosas... ¿Qué te piensas que es esto? ¿America Got Talent?". No obstante, muchos internautas no han podido hacer burlas con la 'trágica historia'.

Yo estoy embarazado y soy agente secreto. Soy profesor, testigo de Jehová y del Opus Dei — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) January 27, 2022

- No tengo dinero

- Sus padres murieron

- Ella enfermedad incurable



- Su hermana gemela le quitó la identidad

- Nos dijeron que Bruce Willis estaba muerto antes de ver la película...

- Le di mis ahorros a Paco Sanz



A ver, a ver, qué más puedo decir..?? — Valevalero (@LCDFutbol) January 26, 2022

mejor me lo haces a mi que se murieron hace poco mis 6 abuelos y 7 gatos.Tengo un uñero que no cura y hoy perdí el bus (el busero es un joputa que aceleró)

Soy buena persona y si tu eres buena persona trabajarás gratis para mi. Si no lo haces me moriré y te acosare como fantasma — Cereal Killer (@CerealK05966245) January 26, 2022

Muchos no han podido evitar incluir de manera irónica sus propias experiencias traumáticas para intentar conseguir su propio retrato personalizado, mientras otros no han dejado de bromear sobre la falta de comas en el texto.

Es tan pobre que no tiene ni para signos de puntuación — Ixma (@Frigodedo_) January 26, 2022

La mujer se le murió por falta de oxígeno a la mitad del mensaje, y a la novia le quedaban dos frases, pero dejó de escribir — Un Pad Bajo el Brazo (@kanibal86) January 26, 2022

Se ve que el hombre va al dietista y le ha dicho: no comas pic.twitter.com/51UI2mtwkz — Yago (@YagoRochaAlvz) January 26, 2022

Eso sí, muchos han criticado la actitud y el chantaje que muchos usan en redes sociales para conseguir cosas gratis sin tener en cuenta el efecto emocional que puede tener en las personas que reciben el mensaje.