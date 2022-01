Las mascotas son un miembro más de la familia, por lo que perder a un perro siempre causa un dolor desgarrador y una gran ansiedad mientras se le intenta buscar. Sin embargo, tras más de seis años sin poder encontrarle, se pierden las esperanzas de volver a verle, aunque Pepa Tenorio ha demostrado que todo es posible.

Esta mujer de Granada se ha hecho viral recientemente tras publicar un emotivo vídeo en el que contaba la historia de Dico, un perro de 8 años que se encontró en la carretera mientras iba en el coche.

"Como tengo lector de microchips en el coche, se lo he pasado y tiene", explicó con lágrimas en sus ojos mientras iba en su -muy llamativo- coche. "La veterinaria lo ha comprobado y el perro aparece como perdido desde el 2015".

"El dueño se ha puesto en contacto conmigo al momento, llorando. Llevan 7 años buscándolo", aseguró. "Era de su padre que, por desgracia, falleció, y el hombre murió buscando a su perro".

"Estoy superemocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo. De verdad, por cosas así, ponerle los chips a los perros", pidió. Después, mostró cómo fue el reencuentro de Dico con su familia, con muchas lágrimas, abrazos y lametones.

"Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle", reclamó Pepa Tenorio en su post de Instagram. "El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado".

Tras más de 720.000 visualizaciones en solo un día, el vídeo llegó a Twitter, donde ya acumula más de 2.000 retuits y 5.000 likes. Y, precisamente en esta red social, han querido darle las gracias por su gran labor y, de paso, han descubierto que esta granadina es una gran amante de los perros.

Como estar en paro, criar 20 perros y no morir en el intento. “Soy la loca de los perros”. Pepa Tenorio es una joven granadina sin empleo que vive en una casa de campo con 20 canes. “36 perros he llegado a tener mientras les busco familia” https://t.co/lP34cn9v6x pic.twitter.com/ptgRmhuSHq — RevistaElObservador (@_ElObservador_) February 8, 2019

"Soy la loca de los perros", se llamó ella misma en un artículo de 2019 para la revista El Observador en la que contaba su experiencia criando 20 canes mientras estaba en paro. "36 perros he llegado a tener mientras les busco familia".