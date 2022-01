Una discoteca, un bar, una cafetería, las redes sociales o, simplemente, la calle, son algunos de los sitios en los que es habitual encontrar el amor. Pero hacerlo en un hospital es más extraño, y mucho más lo es dar las gracias a Rosalía por haber tenido un accidente.

Pero a Adrián Castilla le hace muy feliz la historia de amor que ha vivido, y se ha hecho viral después de contarla en los comentarios de La fama, canción de Rosalía y The Weeknd.

"Esta canción casi causó mi muerte, pero también me dio la vida", comenzó diciendo este lunes en su mensaje, que ya acumula más de 2.000 likes en YouTube. Sin embargo, en Twitter lo han compartido y ya tiene más de 36.000 'me gusta'.

La mejor historia de amor que he visto pic.twitter.com/QMHkMSHgrd — ceciarmy (@ceciarmy) January 24, 2022

El pasado 14 de diciembre, martes, el joven fue a comprarse una pizza "mediana de jamón, aceitunas y piña" mientras escuchaba La fama de Rosalía en sus cascos. "De repente, fui a cruzar el paso de peatones y noté cómo mi cabeza giraba y veía todo al revés, no me acuerdo de nada más después de eso", explicó. "Al día siguiente me desperté en el hospital, me dijeron que me había atropellado un chaval en patinete eléctrico".

"Lo que más me jodió de todo esto no fueron las quemaduras y la pierna reventada, fue haber perdido mi puta pizza del martes loco", bromeó. "Cuando ya asimilo dónde estoy y qué ha pasado, me giro y veo en la camilla de al lado la chica más guapa que he visto en mi vida tumbada con la cara llena de heridas y un brazo escayolado. Ella también había tenido un accidente hace unos días y estaba fatal".

La foto de perfil para los curiosos pic.twitter.com/XFh09tsPNK — Pablo (@pabloferrerga) January 24, 2022

"Tras muchas horas y días solos hablando, riéndonos sin parar, decidimos vernos fuera. Hoy llevamos ya un mes y algo conociéndonos y creo que es la mujer de mi vida. Sí chicos, encontré a la mujer de mi vida cuando me atropellaron con un patinete mientras escuchaba Rosalía", concluyó, no sin antes avisar de que la pareja de su foto de perfil son ellos.

Lo que está claro por la historia de este joven es que el amor está en el aire, pero la mayor duda es: ¿le habrá contado ya a su nueva novia que le gusta la pizza con piña? ¿Lo aceptará tras saberlo, lo rechazará o le confesará que ella también es una amante de esa polémica mezcla?