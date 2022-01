Una mujer gana un premio de 3 millones de dólares en la lotería y no se entera hasta revisar su bandeja de 'spam'

Hay veces que la suerte sonríe y, quién sabe, lo mismo aparece un correo auténtico de un premio de millones de euros dentro de la bandeja de 'no deseados'. Una mujer del condado de Oakland (California) se llevó la sorpresa de su vida cuando revisó la carpeta de spam de su cuenta de correo electrónico y vio un mensaje en el que se le informaba que había ganado un premio de 3 millones de dólares de Mega Millions de la Lotería de Michigan.

Laura Spears, de 55 años, acertó las cinco bolas blancas: 02, 05, 30, 46, 61. Como mejor manera de terminar y comenzar el año, quiso jugar su suerte en un sorteo de California del 31 de diciembre de 2021 para ganar un premio de 1 millón de dólares. Gracias al Megaplier, que multiplica cualquier premio secundario por 2, 3, 4 y hasta 5 veces, el premio aumentó a 3 millones de dólares.

"Vi un anuncio en Facebook de que el bote de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que me metí en mi cuenta y compré un boleto. "Unos días más tarde estaba buscando un correo perdido de alguien, así que revisé la carpeta de spam", comentó Spears al portal de Milottery Connect.

"Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la Lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que me conecté a mi cuenta de la Lotería para confirmar el mensaje. Todavía me resulta tan chocante que realmente haya ganado 3 millones", explicaba, totalmente impactada.

Spears visitó recientemente la sede de la Lotería para reclamar el gran premio. Con sus ganancias, planea compartirlas con su familia y retirarse antes de lo que había planeado.