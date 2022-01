El enfrentamiento de Belén Esteban y Paz Padilla se convierte en un hilarante combate Pokémon

El enfrentamiento de Belén Esteban y Paz Padilla el pasado jueves en Sálvame fue tremendamente comentado, pues la presentadora justificó su polémica frase "las vacunas no sirven para nada" y la tertuliana le dijo, sinceramente, que no la creía. Todo terminó con la gaditana abandonando el plató, aunque lo cierto es que la cosa no acabó ahí.

Twitter empezó a elucubrar con que lo que estaban insinuando los colaboradores era que la cómica había mentido y en realidad no estaba vacunada. Pero no fue lo único que empezó a surgir en las redes, también tiraron de humor e imaginación para hacer divertidos memes sobre esta guerra.

Y si hay alguien a quien le sobra humor e imaginación, ese es Tony Story, creador de contenido que acostumbra a subir sus propias parodias y vídeos cómicos en Instagram y Twitter. Y una de sus secciones más míticas es la de los combates Pokémon.

En este divertido tipo de vídeos ya ha enfrentado a María Patiño con Lydia Lozano, Isabel Pantoja con Dakota o a La Veneno con Nova. Pero los enfrentamientos televisivos han llegado a nuevo nivel con esta parodia a la que ha llamado "Pokémon Edición Oritrón".

En el vídeo, Belén Esteban se enfrenta a Paz Padilla con cuatro ataques: Día de pago, con el que le lanza su mítico "¡Págame!"; Vacuna total, con el que se cura la vida al grito de "¡Vacunad!"; Opinión, donde declara que cree que "Paz no cree en la vacuna"; y Maricarmen, donde se despide con su clásico "Hasta luego, Maricarmen".

Por su parte, la presentadora no se queda atrás, pues entre sus ataques hay alguna de las extrañas frases que pronunció en su polémico vídeo de las vacunas: llamar una araña mientras dice que "es una proteína que te mete la Spider"; llamar a Luján Argüelles al grito de "el bicho de Luján"; o su versión filosófica en el que dice a todo el mundo que se va a morir y lo van a enterrar o incinerar.

Finalmente, el combate termina con Paz Padilla haciéndose un lío entre salir "por la puerta" o "por la ventana", como en su vídeo, y termina explotando. Y es que Tony Story ha sacado punta a cada una de las frases de la cómica sobre el "oritrón", como ya hizo con su particular parodia de ese vídeo.