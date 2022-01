Recoger una muestra para que el médico te realice un análisis parece un proceso sencillo, pero la cosa se complica cuando no tienes luz en casa y los objetos y mascotas de casa provocan una serie de catastróficas desdichas en el baño.

Así lo ha demostrado Valeria Castro, presidenta de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Sin embargo, la tuitera se ha cambiado el apellido en las redes y ahora se hace llamar "Cacastro", y con razón.

El motivo de su cambio de nombre es que se ha hecho viral un hilo en el que cuenta la escatológica odisea que vivió en el baño simplemente para tomar una muestra de sus heces: "Os lo tengo que contar aunque me muera de vergüenza".

y como ya os estuve contando por Twitter, hoy llevamos màs de 8 horas sin luz en el barrio 🥲 — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

La joven, que se mudó recientemente a un aislado pueblo pesquero de Tenerife, llevaba más de 8 horas sin luz en su barrio, y no podía haber sucedido esto en peor momento. Por diversos problemas intestinales, tenía que llevar al día siguiente un bote con sus excrementos para poder analizarlos.

y no habìa mejor momento pa que me entraran ganas de cagar que en mitad de un apagòn en mitad de la noche en mitad de la puta nada — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

"No había mejor momento para que me entraran ganas de cagar que en mitad de un apagón, en mitad de la noche, en mitad de la nada", se quejó. Tras describir las complicaciones de que le vinieran ganas de ir al baño en plena oscuridad, contó que se sentó en el baño para intentar solo orinar, pero eso no fue posible.

de repente me agobiè porque todo iba demasiado ràpido y me iba a quedar sin caca para la muestra asì que casi por instinto decidì mudar mi ojete del vàter al bidet y lidiar con las consecuencias màs tarde — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

"De repente, me agobié porque todo iba demasiado rápido y me iba a quedar sin caca para la muestra", explicó. Por tanto, se fue al bidet para intentar terminar allí, sin acordarse de que dejó allí sus zapatillas blancas de andar por casa.

"ahora sì que estàn llenas de barro jaja" — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

"Ayer se me llenaron de barro y tenía que limpiarlas... Ahora sí que están llenas de barro", se rio Valeria Castro. Pero la cosa podía ir a peor, ya que tiene dos gatos que la siguen a todos lados y de los que se olvidó que estarían allí.

en fin, me limpio de aquella manera e intento limpiar a mis gatos de aquella manera que bastante tienen ya con las pulgas los pobres y voy esta vez sì que sì a por el mòvil y los bocecitos de las muestras — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

Entonces, se levantó para ir a por el móvil y poder alumbrar cuando, de repente, se tropieza con uno de los felinos, provocando toda una catástrofe. "No sé cuál ha sido realmente la sucesión de acontecimientos, pero estoy llena de pis y mierda, mis gatos están llenos de pis y mierda, mis zapatillas están llenas de pis y mierda y mi vida está llena de p...", añade.

JAAAJJAJJAJAJHHHXNKCK — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

Intentando no perder más la dignidad, se limpia como puede y va a por las instrucciones de la muestra. Y cuál es su sorpresa al llegar al final y leer que hay que "conservarla en la nevera"... nevera que está apagada porque no tiene luz en casa.

asì que mañana a primera hora pienso presentarme en el mèdico con mis botes de caca caliente y enseñarles este hilo a las enfermeras para pedirles que por favor se apiaden de mi alma y no me den cita para dentro de otro puto mes xd — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

"Mañana a primera hora pienso presentarme en el médico con mis botes de caca caliente y enseñarles este hilo a las enfermeras para pedirles que, por favor, se apiaden de mi alma y no me den cita para dentro de otro puto mes", concluye, completamente resignada.

estaba pensando que mi madre odia que hable de caca porque no es ni femenino ni de buena educaciòn lo siento madre llevo 8 horas aislada y aburrida bastante aguantè — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

Su historia se ha hecho viral, por mucho que le pese a la madre de Valeria: "Mi madre odia que hable de caca porque no es ni femenino ni de buena educación. Lo siento madre, llevo 8 horas aislada y aburrida, bastante aguanté".

me vais a hacer famosa por un hilo sobre caca mi abuela estarìa orgullosa — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 19, 2022

La profesional de los videojuegos no pudo sino reaccionar con humor a la fama repentina que le había llegado por... sus heces: "Me vais a hacer famosa por un hilo sobre caca, mi abuela estaría orgullosa".

por cierto si Errejòn no deja de seguirme despuès de esto imposible negar que es amor verdadero — Valeria Cacastro (@Noval33t) January 18, 2022

Quien parece que también se ha reído con la historia ha sido Íñigo Errejón, que le ha dado like al hilo después de que la tuitera hablara de él. "Si Errejón no deja de seguirme después de esto, imposible negar que es amor verdadero".