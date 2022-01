Un usuario gana cientos de dólares a la semana poniendo a prueba la lealtad de algunas parejas

Xavier Long, un joven de 20 años de Alabama, ha sorprendido en redes con su 'negocio': ganando cientos de dólares a la semana, varios usuarios acuden a él para que ponga a prueba la lealtad de sus parejas.

Long ha estado realizando las llamadas "pruebas de lealtad" en nombre de hombres que supuestamente le piden que coquetee con sus parejas a través de mensajes de texto para ver si ceden a sus avances.

Sus pruebas consisten en comprobar si la pareja del cliente es de fiar, entrando en sus mensajes de texto e informando de cualquier comportamiento sospechoso. Al parecer, hay muchos novios inseguros por ahí, ya que Xavier ha visto cómo se dispara la demanda de su inusual servicio y ahora gana hasta 2.000 dólares a la semana con las tarifas.

"He ganado una buena cantidad. No tengo una cifra exacta, pero hacer estas pruebas me ha permitido dejar de trabajar de nueve a cinco", dice Xavier. "Ha sido la forma más rápida y fácil de ganar dinero que he tenido".

Todo empezó cuando uno de los seguidores de Xavier Long en TikTok se puso en contacto con él de forma aleatoria, preguntándole si podía poner a prueba la fidelidad de su novia, y cuando su primer test de fidelidad se hizo viral, supo que tenía algo entre manos.

Al principio, hacía las pruebas gratis, pero luego la gente empezó a ofrecerle dinero por ello, y su servicio se convirtió en un negocio lucrativo. "Si la gente pregunta, digo que cobro 10 dólares, pero la mayoría de las veces la gente dice: 'Tengo esta cantidad de dinero, pero si falla, te enviaré esta cantidad de dinero'", dijo el empresario de Alabama.

"A veces, hago la prueba gratis, pero con la cantidad de DMs que recibo, ¿por qué iba a hacer una gratis cuando la gente paga?". En un día normal, Xavier recibe unas 100 solicitudes y gana más de 200 dólares. No tiene tiempo para aceptar todas las peticiones, así que suele elegir las que tienen "las historias más interesantes". Y algunas de estas solicitudes, desde luego, superan sus expectativas.

"A veces, alguien envía un mensaje y dice: 'Hemos estado saliendo durante dos años, quiero ver si me ha engañado', o 'Me ha engañado antes'", dijo Long a VICE News. "Un tipo me dijo: 'Pon a prueba a mi madre'. Un tipo quería que probara a su hermana porque era amigo de su novio. Es tu propia sangre, ¿y quieres hacerle la prueba?".

Long dice que, aunque la mayoría de los hombres que se ofrecen a pagarle para que ponga a prueba a sus parejas solo quieren asegurarse de que están con la chica adecuada, está seguro de que algunos sólo buscan una excusa suficiente para salir de una relación, y su prueba de lealtad es justo lo que necesitan.

En cuanto al funcionamiento de las pruebas de lealtad de Xavier Long, acude a los DMs de sus objetivos y luego inicia una conversación con el objetivo de obtener su información de contacto personal. Si le dan su número o su Snapchat sin que sus novios lo sepan, no pasan la prueba.

"Algunos están pensando en pedir matrimonio a sus novias. Otro está pensando en pedirle que se mude a su casa o en presentarle a su madre, cosas así", dijo Long. "Creo que algunos lo hacen porque quieren que su novia les engañe. Quieren una salida fácil", ha explicado, tratando de justificar la desconfianza y las sospechas de estos hombres hacia las mujeres de su vida.

Algunas chicas nunca ceden a sus insinuaciones, otras le dan su número de teléfono casi al instante y otras requieren algo de "trabajo". Cuando termina, Xavier informa a sus clientes de los resultados. Aparte de los beneficios económicos, el joven siente que está ayudando a muchos, aunque mucha gente no está de acuerdo según lo muestran en comentarios.