Extraen una cucaracha de su oído tras tres días sintiendo molestias

Suena a auténtica pesadilla, pero en este caso es real. Cuando el neozelandés Zane Wedding, de 40 años, fue a nadar la semana pasada, se fue con más de lo que esperaba: una cucaracha, que se metió dentro de su oreja izquierda y permaneció allí durante tres días.

Tal y como recoge la CNN, Wedding, que trabaja para Greenpeace, se había dado un chapuzón en su piscina en Auckland, Nueva Zelanda, el viernes, cuando, sin saberlo, la criatura se había deslizado dentro de su oreja. Cuando llegó a casa, tenía la sensación de que su oído estaba tapado.

"Utilicé algunas gotas para aclararlo y me quedé dormido en el sofá más tarde esa noche", dijo. "Cuando me desperté por la mañana y todavía estaba taponado, fui directamente al médico. Estaba esperando a que el médico abriera, fue muy irritante", dijo.

Inicialmente, el médico pensó que podría haber tenido agua bloqueada, por lo que le aconsejó que se fuera a casa y usara un secador de pelo para secarla, pero Wedding no estaba conforme.

"Salí del médico sin ningún alivio. Pasé la mayor parte del fin de semana acostada de lado o con un secador de pelo en la oreja. Cuando tenía que caminar, me mareaba instantáneamente. Cuando me acostaba, podía escuchar el agua moviéndose alrededor de mi tímpano", dijo.

"Durante el fin de semana probé todo lo que pude para aliviarme: velas para los oídos, saltar sobre una pierna, mascar chicle, salí a correr, cualquier cosa que se me ocurriera para despejar el oído", dijo.

El domingo por la noche, el movimiento se detuvo repentinamente, pero el oído seguía bloqueado, por lo que Wedding reservó una cita para ver a un otorrinolaringólogo el lunes. Tan pronto como la doctora miró dentro de su oreja, según Wedding, ella dijo: "Oh, Dios mío, creo que tienes un insecto en la oreja".

"En ese momento me di cuenta de que cada movimiento que había sentido durante el fin de semana era la cucaracha moviéndose en mi oído. Instantáneamente pensé en el hecho de que había estado bombeando aire caliente en mi cabeza y cocinando una cucaracha en mi canal auditivo todo el fin de semana. Me hizo sentir enfermo", afirmó.

El médico extrajo la cucaracha muerta en un procedimiento que duró menos de cinco minutos. "Cada vez que lo tocaba, me la imaginaba metiendo una cucaracha en mi tímpano, así que no fui el paciente perfecto. Fue un alivio instantáneo... Sentí un estallido tan pronto como el médico me lo quitó", dijo.

"Una vez que supe que era un insecto, todo encajó... Por eso el agua se movía incluso cuando yo estaba quieto. Era una cucaracha moviéndose en mi cabeza", concluyó Wedding.