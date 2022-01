Un hombre se enfrenta a su familia por pagar el veterinario de su perro pero no una operación para su madre

Un hombre compartió en la red social Reddit un mensaje en el que contaba una situación personal que ha generado mucho debate: se negó a contribuir a pagar una operación de su madre pero sí gastó dinero en el veterinario de su perro.

El joven, de 23 años, que no desveló su identidad, contaba que sus padres le criaron hasta los 18 años, momento en el que empezaron a cobrarle el alquiler, gastos de manutención y demás, por lo que él se mudó a una residencia universitaria en cuanto pudo.

A partir de ese momento, ha tenido "contacto mensual" con sus padres, un contacto que no es "nada profundo o por debajo del nivel de la superficie".

"Mi madre tiene una masa que necesita ser extirpada y creo que es cancerosa. Mis padres tienen un buen seguro de salud, pero aun así tendrán que poner dinero de su bolsillo", explicaba el usuario.

"Mi padre me llamó y me dijo que necesitaban ayuda con el dinero, y me soltó toda la charla esa de que 'ella es tu madre y haría lo mismo por ti'. Yo quería ayudar, pero le dije que no tenía el dinero disponible, solo mis ahorros, así que terminé por no contribuir y creo que pidieron un préstamo", explica.

Sin embargo, apenas unos días después la perrita del hombre se tragó algo extraño que comenzó a hacerle daño, por lo que tuvo que llevarla al veterinario. "Sucedió tan rápido que terminé usando una gran parte de mis ahorros para pagarlo", hacía ver el usuario.

"Mi padre se enteró y me insultó y dijo que prefería que mi madre muriera o estuviera endeudada y que yo ponía la vida de un animal sobre mi propia madre", revelaba el autor del texto.

Ahora, la familia del joven está en contra suya y le escriben y hacen llegar mensajes afeándole su conducta. Este asunto ha generado mucho debate en redes sociales y en los comentarios puede encontrarse de todo, entre los que apoyan la decisión del joven y los que no la comprenden, aunque en su mayoría la gente se posiciona a favor del hombre.

"Gracias por todas las respuestas y ayudarme a sentirme un poco mejor con esta situación. Mi perro se está recuperando bien", añadía el joven en una actualización posterior a su post.