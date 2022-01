Descubren la variante 'deltacron' del coronavirus... y llueven bromas con Decathlon

La noticia del descubrimiento en Chipre de 'deltacron', una combinación de las variantes delta y ómicron del coronavirus, ha corrido como la pólvora en las redes sociales, que no han tardado en compartir los titulares del hallazgo y añadir un toque de humor por el parecido entre el nombre de esta nueva variante combinada y el de la marca deportiva Decathlon.

"Esta se coge haciendo deporte", ha bromeado una tuitera en la red social, donde los memes y chistes sobre 'deltacron' han hecho que este término se convirtiese en tendencia en Twitter, y junto a él el nombre de Decathlon.

decathlon dice, esta se coge haciendo deporte https://t.co/RPn1Juq1JB — PAULA (@pauuuulamarcos) January 8, 2022

"La variante Decathlon, o te pega el virus o te vende un pantalón", ha escrito otro usuario en uno de los muchos e ingeniosos tuits que se pueden leer en la red social.

La variante Decathlon, o te pega el virus o te vende un pantalón — El Alemán 🔻🏴‍☠️ (@ElAlemn12) January 8, 2022

Los Simpson siempre son un meme muy recurrente en internet, y con esta noticia tampoco se han quedado atrás. "Mi familia y yo previniéndonos de la variante Decathlon", ha escrito un usuario.

Mi familia y yo previniendonos de la variante Decathlon pic.twitter.com/mMiI3vI5jK — Zeta Karlo (@Zeta_StyleK) January 8, 2022

Y es que la confusión entre el parecido de ambos nombres ha hecho que muchos usuarios leyesen en un primer momento el nombre de la popular marca.

Alguién más lee Decathlon? pic.twitter.com/t5CbqBs7BQ — Eℓєnα ѕinH #0204ƬEA (@Fetraud) January 8, 2022

-Decathlon ya tiene su propia variante.

-Deltacron.

-Eso he dicho.

-Mae mía... pic.twitter.com/seG242fBp6 — Mr Shinkei (@MShinkei) January 8, 2022

Ese caos inicial ha sido el que muchos han aprovechado para hacer chistes en Twitter: "No me da miedo, yo al Decathlon no voy nunca", aseguraba con ironía un usuario, mientras que otro manifestaba con sorna que "la fiebre del Decathlon lleva ya muchos años".

Decathlon patrocina la nueva Deltacron de COVID. pic.twitter.com/YJjp2cXq3X — Er Primo Pedro (@ErPrimoPedro) January 8, 2022

El nombre de Paz Padilla también ha estado presente entre muchos de los tuiteros. Su delirante explicación sobre la variante "oritrón" del coronavirus, bautizado también por ella como "el bicho de Luján" ya fue anteriormente objeto de críticas en las redes, y esta nueva variante ha dado pie a recordarla.

"La verdad es que podrían consultarme lo de los nombres. A mí o a Paz Padilla", sostenía en Twitter la famosa cuenta satírica @CoronaVid19.

La variante Deltacrón lo mismo te da tos que te vende unos pantalones Quechua. — Oritrón (@CoronaVid19) January 8, 2022

De este modo, muchos han bromeado al asegurar que el nombre de "variante Decathlon" parece hecho a medida de la presentadora de Telecinco. "El bicho de Luján, la Spaider, la Ventana, el Oritrón y la Decathlon", ha enumerado un tuitero en la red social.

El bicho de Luján, la Spaider, la Ventana, el Oritrón y la Decathlon — Fer 🎢🎵 (@FerNicV) January 8, 2022

"Esperando para ver como Paz Pardilla dice a esta variante 'Decathlon", indica otro usuario.