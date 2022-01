Hay muchas personas que viven la muerte con tristeza y pena, tratando este tema desde la más profunda seriedad. Sin embargo, hay ocasiones -y familias- en las que hay otras formas mejores de honrar al fallecido o fallecida, como, por ejemplo, con humor.

Es el caso de Regina, una tuitera que este lunes compartió lo que halló mientras ordenaba su escritorio. "Me he encontrado con lo que me queda de mi padre", escribió junto a una foto de una bolsa hermética de Ikea que contenía parte de las cenizas de su padre.

Además, la usuaria hizo referencia al humor negro que le caracteriza a ella y a su padre y, al ver lo que esto llamó la atención, decidió contar cómo llegó esa bolsa a su escritorio.

Ordenando el escritorio me he encontrado con lo que me queda de mi padre y me he acordado de @veganibalecter y su humor negro.

Por aquí también gastamos de eso. pic.twitter.com/XEDR5QjPSR — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

Regina explicó que a su padre, Javier, en 2012 enfermó y le dieron "de 4 a 6 meses de vida". "Tenía cáncer de colon estadio 4 y poco se podía hacer. 62 años", contó y, luego, bromeó: "Como mis padres hacían todo juntos, mi madre también tuvo su cáncer, porque ella no iba a ser menos. También de colon, pero ella no acabó hecha cenizas".

Allá por diciembre mi viejo ingresó por última vez. No sé si sabía que se moría o es que no quería saberlo. Estaba muy bien, con solo suero en vena, sin dolores, pero desahuciado. — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

Tras su fallecimiento, ella no perdió su forma de ser, pues aseguró que se quejó de que le dieran propina al cura porque en el funeral llamó Joaquín a su padre, aunque se llamaba Javier. Y, a la hora de elegir el ataúd, eligió el más económico, y sin Cristo: "Me lo quitas también, que es pa' quemar".

-¿Cuál es el más barato?

*el pavo flipando un poco*

-Que cuál es el más barato.

-Ese, el de 600€.

-Joder, 600€ para quemar 🤦🏻‍♀️

*la cara ya un poema*

-¿Y sin el Cristo?

-250€ menos.

-Pues me lo quitas también, que es pa quemar. — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

El día de la cremación, estuvo hablando con uno de los empleados, una "charla amena", como ella la describió, donde le dijo "que no todos los muertos en cenizas pesan tanto y que había habido que machacarlo mucho porque quedaron trozos grandes".

Al volver a casa con el viejo metido en la urna le dije: «Aita, vuelves a casa hecho polvo».

Mi hermana lo guardó en un armario hasta que decidiéramos dónde plantarlo.

Pero la casa de mi hermana era muy húmeda, esto es Donosti, aquí llueve de pelotas. — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

Finalmente, para las cenizas eligió una urna biodegradable que se podía plantar junto a semillas. Y, mientras volvía a casa con ella, le dijo a su fallecido padre: "Aita, vuelves a casa hecho polvo".

Un día me dice: «Llévate al viejo que en mi casa le están saliendo champiñones»; la urna se estaba reblandeciendo. Me lo llevé a mi casa y empezó a secarse.

Pero a los meses, en una fecha super señalada, llegué a casa y la urna se había roto y mi padre estaba todo esparcido — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

"A los meses, en una fecha superseñalada, llegué a casa y la urna se había roto y mi padre estaba todo esparcido", comentó Regina. "Lo más práctico era agarrar la escoba y el recogedor y volver a montarlo, pobre. Lo metí en una bolsa de Eroski".

Mi hermana pasó un día por Zara Home y vio un jarrón como una bolsa, plateado con estrías, con un agujero en la parte de arriba. «Hostia, buen sitio para el aita», así que lo trajo.

Pero había un problema: la bolsa de Eroski no entraba por la boca del jarrón y recordemos que mi — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

Encontró un jarrón donde meterlo, pero tenía un problema. "La bolsa de Eroski no entraba por la boca del jarrón y recordemos que mi padre había dejado mucho residuo", explicó, señalando que llevaban tiempo haciendo la broma que esto es porque llevaba meses sin cortarse las uñas antes de morir.

Para poder pasar las cenizas, usaron cuatro bolsas herméticas de Ikea y las metieron dentro del jarrón. Tres de ellas fueron esparcidas en diferentes momentos y lugares, mientras que Regina cogió un poco de una para hacerse una joya.

Puse una toalla debajo de la bolsa y a darle con el martillo para dejarlo en una ceniza fina que cupiera por la abertura. De ahí que la bolsa esté como machacada (sin el «como»).

Al haber varios muertos en la familia y para no liarme le escribí el nombre a la bolsa con rotu — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

"No sé si pillé un trozo de uña del pie o qué, pero qué grumos", comentó, y explicó que las machacó dentro de la bolsa. Después, la ceniza que sobró de hacerse la joya funeraria la metió en la bolsa y le escribió "viejo" para no confundirse con otros "muertos de la familia".

Hoy, haciendo orden, me lo he encontrado y me he acordado del humor negro.

Porque sé que él se estará riendo, porque era un hombre que cuando íbamos al cementerio a llevar flores insistía en llevarse al perro y decirle «¡Busca, busca!». — Regina, -æ C. E. 🦓🏊🏻‍♀️🧛‍♀️🐼 (@reginacortes) January 3, 2022

"Haciendo orden, me lo he encontrado y me he acordado del humor negro. Porque sé que él se estará riendo", aseguró. Y, finalmente, mostró una imagen de su padre y la joya que se hizo con sus cenizas. Sin duda, una forma peculiar, pero igualmente especial, de despedirse de su padre y de recordarlo con una sonrisa.