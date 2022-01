La adorable reacción de un bebé sordo al escuchar a sus padres por primera vez: "Te amo"

Everett nació sin la capacidad de oír. Con nueve meses y tras una intervención médica, el hijo de esta pareja de de Yorktown (Virginia, EE UU) ha sido capaz de escuchar por primera vez las tiernas palabras de sus padres. Esta fue su maravillosa reacción.

Everett Colley nació sin poder oír y tuvo que aprender el lenguaje de signos para comunicarse con sus padres Ashley y Zachary, de 29 y 30 años. El niño se sometió a una operación de implante coclear con Cochlear Americas, y dos semanas después le colocaron la parte exterior que le permite oír.

La primera vez que oyó hablar a sus padres, a finales de diciembre, el pequeño sonrió y se acurrucó en el pecho de Ashley, su madre. "Creo que es sobre todo la voz de mi marido la que parece escuchar, más que la mía, pero para él escuchar eso y acudir a mí en busca de consuelo es precioso", confesó la mujer, emocionada, al medio WTKR.

"Estoy segura de que la reacción de la mayoría de la gente cuando se entera de que su bebé es sordo es como la nuestra, como si fuera algo horrible. Pero no lo es, es realmente hermoso, él tiene toda una perspectiva de la vida que nosotros no tenemos", añadía.

En la cita inicial de la pareja, los médicos les preguntaron si podrían estar interesados en los implantes cocleares, que envían el sonido directamente al nervio a través de las piezas eléctricas de la cóclea.

El pequeño, que ahora experimenta el mágico sonido de la Navidad por primera vez, está en su proceso de reaprendizaje, a lo que Ashley explicó que el cerebro de Everett tiene que volver a aprender cosas nuevas.

"Como no puede oír las cosas, las muestra más. Por ejemplo, nos muestra su amor y su felicidad mucho más que nuestros hijos oyentes. No es que no fueran felices, pero es un ambiente diferente con él", comentaba su madre.