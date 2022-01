Ana Guerra pide a sus seguidores que usen Photoshop para cambiarle el peinado y los resultados son hilarantes

Cualquiera que lleve suficiente tiempo en Twitter sabe que pedir a la comunidad de diseñadores que arreglen o editen una foto puede acabar muy mal. Aun así, Ana Guerra ha confiado en las habilidades de sus fans para decidir si cambia de peinado o no.

La cantante ha comentado este lunes en su cuenta que desea cortarse el pelo al estilo garçon que tanto estaba de moda hace unos años. Una melena muy corta que pudimos ver en actrices como Anne Hathaway.

"De repente me apetece cambiar de look, pero a lo mejor se me pasa, ¿eh? ¡Opiniones por favor!", ha escrito en su perfil. "¿Alguien sabe hacer un montaje con una foto mía y cortármelo? Así me lo imagino", ha pedido para saber como quedaría su cara en un pelo tan corto.

Alguien sabe hacer un montaje con una foto mía y cortármelo????

Así me lo imagino pic.twitter.com/TbeqHLFILc — Ana Guerra (@anaguerra) January 3, 2022

Entre las respuestas, aunque muchos pedían que no se cortase el pelo, otros la han animado con montajes que dejan mucho que desear en calidad, pero que enseguida se han convertido en una broma.

yo me lo imagino asi pic.twitter.com/Cas1Yb76ZD — ☔Álvaro-AITANA⚡//11 RAZONES// FORMENTERA⚡ (@Alvaro_aitaner) January 3, 2022

A ver,,,, ns ya opina tu Jajajja pic.twitter.com/pFfMA37mrQ — bego ✈️ // (@begoxx_) January 3, 2022

Desde el famoso corte de la serie Fleabag hasta flequillos ridículos y recortes estúpidos. También ha habido muchos que han sabido mostrar a la perfección como encajaría Ana Guerra en el deseado corte.

@anaguerra aquí tienes tu montaje jejeje, estás guapísima igualmente 💙💙💙 pic.twitter.com/JaaEeZMptm — Almasik Olivares (@almasikoliv) January 3, 2022

La artista aún no ha dado su opinión de estas rocambolescas ediciones de Photoshop, pero su gran amigo y compañero de edición en Operación Triunfo, Roi Mendez, ha respondido a algunas riéndose de la hilarante imagen de la canaria con el flequillo enorme.