La historia de desamor y venganza protagonizada por muñecos que se ha vuelto viral: "Es digna de Shakespeare"

Gracias a las redes sociales las posibilidades para contar una historia han aumentado muchísimo, ya que cada una ofrece nuevas herramientas con las que innovar en cuanto a la narrativa. Una de las últimas tramas que ha conquistado a los internautas se ha creado en TikTok y tiene como protagonistas a unos muñecos de animales.

"Mi matrimonio se está desmoronando", comienza la narración una gatita que parece haberse emborrachado. El siguiente plano muestra que la triste felina se encuentra en un baby shower (una fiesta de bienvenida al bebé) y que, en palabras de la anfitriona, lo está "arruinando", por lo que le pide que se vaya.

En ese momento, conduce a casa, probablemente bajo los efectos del alcohol, ya que atropella a unos animalitos. Sin darle importancia a lo sucedido entra en la vivienda y confronta a su marido, diciéndole que tiene que hablar.

Sin embargo, él se niega a hablar, argumentando que tiene una excursión de golf ese fin de semana. El personaje, interpretado por el muñeco de una vaca, se monta en un descapotable y se despide: "Adiós, perdedores". Su mujer se convence entonces de que le está siendo infiel.

La cámara muestra en ese momento que un vecino conejo lo ha visto y se acerca a interesarse por la salud mental de la gatita. Ella, tajante, le dice que no: "He bebido lejía esta mañana". Aun así, va al trabajo, donde vuelve a encontrarse con muchas dificultades, como hacerle una depilación brasileña a una puercoespín o una compañera narcisista que no le ayuda en nada.

Mientras tanto, el que era su marido está teniendo una cita con una joven a la que asemeja con Margot Robbie y a la que le pide matrimonio. A pesar de estar ya casado, le explica que su mujer es una alcohólica y deciden pasar por el altar.

Este impresionante vídeo tiene mejor narrativa que cualquier película de Antena 3 por la tarde. pic.twitter.com/4GVFcMFMft — LALACHUS2 (@lalachus2) December 26, 2021

En un último giro de los acontecimientos, la protagonista acude a la boda con una copa de vino. La situación es muy dolorosa para ella, así que cuando el vecino conejo le declara su amor ella simplemente le pregunta: "¿Tienes una caravana?". La razón de esa extraña pregunta se resuelve en la escena final, cuando atropella con ella a todos los asistentes.

La propia creadora ya anunciaba lo que se podía esperar de este vídeo titulándolo con los hashtags amor y drama, lo que sin duda ha conquistado a los espectadores. El TikTok ha recibido más de 18 millones de visitas, más de 4 millones de likes y cientos de miles de comentarios.

"Tiene mejor narrativa cualquier película de Antena 3 por la tarde", "La historia que emocionó a Spielberg", "La actuación, los giros, la confusión... Digno de Shakespeare" o "¿Cuándo va a adaptar Netflix esto?", son algunos de las numerosas reacciones que ha recibido.