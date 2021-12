Un tuitero relata la tierna historia por la que dejó de hacer bromas el Día de los Inocentes

Este 28 de diciembre hay muchas historias que contar y, aunque la mayoría sean broma, un usuario de Twitter ha querido compartir la preciosa tradición que tenía con su abuela cada Día de los Inocentes.

"Sin excepción", ha contado Jaime Primero en su perfil, se inventaba alguna historia cuando era pequeño y llamaba a la casa de su abuela intentando poner voz seria: "Que si era de Hacienda para cobrarle por las gallinas, que si un vecino la había acusado de algo y tenía que ir a comisaría, que si había que revisar el butano y pagar un dineral..."

Por supuesto, nunca colaba, pero la señora le seguía la corriente a su querido nieto. Por eso, años más tarde, Jaime quiso volver a internarlo en verano, "fuera del día habitual". Llamaron haciéndose pasar por un periódico que estaba interesado en su historia.

chorraditas los abuelos nos comen las papas a los padres.



Hasta que un día, el marido de mi prima y yo la llamamos fuera del día habitual. Era verano y nosotros ya éramos hombres de pelo en pecho, pero nos apetecía gastarle una broma inocente.



"-¿Es usted Remedios Tal Cual? — Jaime Primero 🌈 Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

"Queríamos hacer una serie de reportajes sobre abuelos de futbolistas cántabros y hemos pensado que usted es perfecta para empezar. ¿Le interesa?", le comentaron, pues uno de sus primos se dedica al fútbol, pensando que esta se negaría en rotundo.

"Ay, qué ilusión", respondió la mujer, obligando a Jaime a inventar una entrevista sobre la marcha sobre ella y su primo. Desde ese momento, la bola fue haciéndose más y más grande.

fue como un "ups, la hemos cagado". Como no sabíamos dar marcha atrás sin hacerle daño, le hicimos una entrevista. Al acabar, nos miramos asustados y nos dijimos "¿y ahora qué hacemos? ¿Tú te acuerdas de lo que dijo? Que esta no es tonta".



Bueno, pues nos pusimos manos a la — Jaime Primero 🌈 Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

Su abuela acabó muy contenta de la entrevista y se lo contó a todo el mundo. No les quedó más remedio que improvisar una página de El Diario Montañés y escribir la entrevista como si hubiera sido publicada.

"Mi abuela no sabía leer, pero eso le había agudizado otros sentidos. Y no, no quería hacerle daño, quería que siguiese ilusionada y presumiera de su entrevista sin que nadie se pudiera reír de ella", ha confesado en el hilo. Con fotografía y todo, le aseguraron que habían impreso el resultado final de la publicación digital.

"Le leí aquella entrevista varias veces, ella se chuleó frente a las vecinas y nadie, salvo los más cercanos, supo nunca que ese trozo de papel era trola", ha explicado. "Por una vez, se tragó enterita la única broma que no debería haberle hecho".

nunca que ese trozo de papel era trola. Sólo estuve tranquilo cuando pasó un tiempo prudencial y se fue olvidando la cosa.



Aun hoy me da rabia contarlo por si mi abuela, que ya no está, se entera y se desilusiona.



Pero era tan buena conmigo que lo solucionaría entornando el — Jaime Primero 🌈 Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

"Aún hoy me da rabia contarlo por si mi abuela, que ya no está, se entera y se desilusiona", ha comentado Jaime mostrando su arrepentimiento más sincero. Ya no gasta más bromas en el Día de los Inocentes, pero con este bonito recuerdo ha llamado la atención de más de 7.000 personas en Twitter que están seguros de que su abuela nunca se hubiera enfadado.