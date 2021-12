Una niña deja en el bosque su carta para el Papá Noel ruso y recibe la mejor de las respuestas

Los milagros navideños existen, y sobre eso no le cabe duda a una pequeña habitante del pueblo ruso de Perm. La joven Glafira Rodiónova, convencida de que Ded Moroz, el Papá Noel ruso, llegaría hasta ella, decidió escribirle una carta y dejarla a su alcance en un punto del bosque más próximo a su casa. Para su buena sorpresa, la carta fue recogida y terminó recibiendo sus regalos.

Glafira Rodionova, una joven de ocho años, llevó al bosque su carta. Los residentes de Perm (Rusia) la encontraron, la leyeron y escribieron sobre ella en las redes.

"Es una tradición en nuestra familia: Glasha siempre escribe cartas a Papá Noel antes del Año Nuevo y las lleva al bosque", dijo la madre de la niña a los medios locales. "Nuestros abuelos viven en Zakamsk, allí es donde lo llevamos al bosque. Mi hija primero busca un lugar para poner el sobre: bajo un árbol o entre las ramas", comentaba, aunque no esperaban que fuera a recibir esa simpática respuesta por parte de los residentes del lugar.

Дед Мороз исполнил мечту оставившей письмо в лесу девочкиhttps://t.co/7lx0cYFMJG pic.twitter.com/28grxYKZF9 — Новости обо всём ☕ (@newsaeru) December 27, 2021

La pequeña, con la ilusión correspondiente a cualquier niño en Navidad, pidió a su abuela que fuera al bosque para comprobar si la carta había respondido. Y, efectivamente, así fue, a lo que decidieron darle una mágica explicación: "Hubo una tormenta de nieve, al parecer vino Papá Noel y se lo llevó".

Poniéndose en contacto con la policía e incluso con el departamento de educación de la ciudad, la búsqueda de la niña se vio favorecida por el hecho de que el nombre de la colegiala en la carta sin remitente era muy raro. Según detalló la madre de la chica, Ded Moroz tuvo que acudir a la Policía para encontrar a Glafira y entregarle en persona el micrófono y un juguete que había pedido.

"Me sorprendió mucho cuando el profesor de mi clase me llamó el miércoles y me pidió permiso para dar mi número de teléfono a la policía", confesaba la madre de la pequeña, quien no vio venir el gesto de generosidad mostrado por el resto de vecinos.

Finalmente, el sábado 25 de diciembre se produjo un encuentro entre la niña que dejó la carta en el bosque y Papá Noel: "Glasha, sus abuelos y yo decidimos dar un paseo por el Parque Gorki para abrir el apetito antes de la cena. Fue entonces cuando se acercaron Ded Moroz y la Doncella de la Nieve, mi hija se fijó en ellos desde lejos".

Los dos personajes se acercaron vestidos con los atuendos correspondientes hacia la pequeña, como si de un cuento de Navidad se tratara, dándole la mayor de las alegrías. "Un milagro tan maravilloso podría ocurrirme a mí. Menos mal que he tardado tanto en encontrar un lugar en el bosque para poner mi carta a Papá Noel", exclamaba la pequeña al medio ruso.