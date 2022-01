Los perfumes son el gran regalo de Navidad por excelencia, una muestra de amor, afecto o cariño que se expresa a través de un aroma. Con un cupón Douglas, las propuestas de las grandes marcas, las que mejor transmiten la elegancia y el glamour que acompaña a un buen perfume, se pueden conseguir por mucho menos.

La variedad de perfumes tanto para mujer como para hombre es enorme. Si no tienes muy claro qué perfumes de esta Navidad pueden ser los más indicados para tu regalo, aquí encontrarás una cuidada selección de fragancias con las que acertarás seguro. Empezaremos por las de mujer.

Good Girl de Carolina Herrera

La característica presentación de Good Girl y su irresistible encanto lo han convertido en un perfume icónico. Douglas

La inconfundible imagen del perfume Good Girl de Carolina Herrera es uno de los clásicos de la Navidad. Esta sofisticada fragancia de mujer juega con la dualidad de una mujer sensual y femenina, pero con fuerza y estilo a través de aromas afrutados y amaderados y es uno de los grandes éxitos de la creadora.

Este estuche de regalo se compone de Eau de Parfum de 80 ml, loción corporal de 100 ml y una miniatura y tiene un precio de 79,99€. Un acierto seguro.

Chloé

Chloé es una fragancia fresca con un toque chic y sensual, un perfume vital y optimista. Douglas

Seductora, alegre y natural, Chloé es un perfume para mujeres creativas y femeninas que buscan un perfume que refleje su libertad y expresividad. La rosa es el eje sobre el que gira este perfume que se combina también con lirio del valle, lichi, magnolia y ligeras referencias de ámbar y cedro.

Un perfume chic que en este estuche llega en una presentación de 75 ml con loción corporal de 100 ml y Chloé Signature Eau de Parfum de ml con un precio de 63,99€.

My Way de Giorgio Armani

My Way de Giorgio Armani es uno de los perfumes mejor valorados y de más éxito. Douglas

Con una presentación muy original con la combinación de rosa y azul y su cierre con forma de piedra, este estuche My Way de Giorgio Armani es el regalo perfecto de Navidad. Además del perfume My Way en formatos de 90 ml y 15 ml, también incluye una loción corporal de 75 ml.

El perfume My Way recoge aromas de todo el mundo para lograr una creación única, evocadora y llena de personalidad. Un perfume ideal para mujeres aventureras y siempre dispuestas a explorar nuevos mundos que con este estuche de regalo tiene un precio de 74,99€.

En cuanto a los perfumes para hombre, éstos son algunos de los más destacados.

Esencia de Loewe

El helecho y el color verde opaco evocan la apuesta por lo más profundo de Esencia de Loewe. Douglas

Esencia de Loewe es un perfume profundo y con mucho cuerpo. Está integrado por más de 200 elementos que se funden con el aroma amaderado del bosque. Una fragancia elegante, diseñada para hombres que quieren dejar huella y que buscan perfumes que quedan en el recuerdo.

Este estuche se compone de un frasco de Esencia de Loewe de 150 ml y una miniatura de 20 ml, tiene un descuento del 44% y puede ser tu regalo por solo 89,99€.

1 Million de Paco Rabanne

La presentación de 1 Million de Paco Rabanne es espectacular con el perfume en forma de lingote de oro. Douglas

El perfume 1 Million de Paco Rabanne fue uno de los nuevos perfumes de hombre de 2021. Un gran regalo por su impecable presentación y su atractiva fragancia para auténticos gentleman, con un puntito canalla, que disfrutan con el arte de la seducción.

El oro es el protagonista en su espectacular presentación y en la forma de lingote del frasco. Un perfume muy original que en este estuche se encuentra en un formato de 100 ml y con un desodorante de 150 ml.

Infinite de Hugo Boss

El azul intenso es el color de Infinite de Hugo Boss que recuerda la libertad del mar infinito. Douglas

Con una presentación que evoca al mar y un aroma fresco y que evoca la sensación de libertad, Infinite de Hugo Boss es un buen regalo para hombres que les gusta viajar y la aventura.

Se puede encontrar en diferentes formatos con descuentos de hasta el 57% y desde solo 34,99€.

Con estos perfumes se puede conseguir un fantástico regalo de calidad para la Navidad con el que ofrecer elegancia y estilo a una persona muy especial.