Con la Navidad, llegan los regalos. Ese gran momento en el que se reciben regalos, y también se siente ilusión al hacerlos a otras personas. Sin embargo, para muchos, este intercambio de presentes puede ser todo un hastío, especialmente si cada año recibe el mismo obsequio.

Así lo ha revelado una encuesta realizada por la tienda de regalos británica Love2shop, que revela que un 44% de las mujeres se sienten 'damnificadas' por la tradición de los regalos, frente al 34% de hombres.

Aunque la intención inicial siempre sea buena, varias de ellas han dado sus testimonios en los que destacan un inocente comentario que hicieron en el pasado y que parece que les perseguirá toda la vida.

Imagina decir un día en tu grupo de amigos que eres seguidor de MasterChef o que te encantan las pulseras. Pues podría suceder que tu casa se llene de libros de cocina hasta la eternidad o recibas suficientes pulseras como para llenar no solo tu muñeca, sino tu brazo. Eso es lo que les ha sucedido a estas mujeres que han hablado con Daily Mirror.

Naomi Cearns es una de ellas, una mujer de 37 años de Nottingham (Inglaterra) que, tras comentar hace seis años que le gustaban los calcetines pintorescos, se ha hecho con "una colección de más de 50 pares, y siguen llegando". "¡Por una vez me encantaría no encontrar un par de calcetines curiosos debajo del árbol de Navidad!", critica. "Solo tengo dos pies y hay un número limitado de pares de calcetines que una mujer necesita".

Del mismo modo le pasa a Karen Weedon, una ama de casa de 58 años de Hampshire que se ve 'acosada' por los hipopótamos después de decir que le gustaban. "Al principio me pareció dulce y encantador, pero ahora los recibo todos los años. Cuando abro el envoltorio, no puedo evitar sentirme decepcionada", asegura.

Pamela Robinson, de 59 años, es una amante de la jardinería de Warrington que, por mucho que le gustaría, no puede convertir su casa en una selva de plantas: "Comenzó con un cactus para Navidad hace 10 años, luego mencioné que me gustaban las especies de plantas de interior Monstera y ahora, literalmente, ¡no puedo moverme entre ellas!".

Debbie Gibson, de Leighton Buzzard, es una madre de 45 años que, a lo largo de los años, ha adoptado a muchos huskies y le ha transmitido esa pasión a su hija Darci, de 8 años. ¿No es suficiente con sus mascotas que la pequeña también tiene que recibir en cada Navidad y cumpleaños más peluches y adornos de esta raza de perro? "Amigos y familiares asumen que cualquier regalo de husky será perfecto para nuestra hija", se queja.

Por último, Daily Mirror también cuenta la historia de Poppy Morris, una mujer de 42 años de West Sussex que se arrepiente enormemente del comentario que hizo hace 30 años sobre los búhos: "Por alguna razón, todo el mundo piensa que todavía estoy loca por ellos. Es el regalo que me hacen cuando no saben qué comprarme. Siempre me regalan una cerámica de búho".

Lo que está claro es que una buena idea es no regalar cada año lo mismo o un obsequio con la misma temática, y, en última instancia, siempre se puede preguntar directamente a la persona qué desea que le regalen, así será un acierto seguro.