Un hombre transgénero denuncia el trato de los empleados del hospital tras dar a la luz: "Me llamaban 'mamá'"

Bennett Kaspar-Williams, un joven estadounidense de 37 años, tuvo su primer hijo en octubre de 2020. Un proceso enriquecedor como hombre transgénero que se vio frustrado por el trato recibido en el hospital tras el parto.

El artista ha denunciado al medio New York Post que el personal sanitario debería saber que no todas las personas que dan a luz son "madres". "La gente no podía evitar llamarme 'mamá', 'madre' o 'señora'", se ha quejado.

Kaspar-Williams, que comenzó el proceso de transición en 2014, ha defendido que es importante dejar de "definir la 'feminidad' en términos de 'maternidad'", ya que cualquiera persona con útero puede gestar. "Es una falsa equivalencia que todas las mujeres puedan ser madres, que todas las madres gesten a sus hijos, o que todas las personas que den a luz sean madres", ha explicado.

El padre ha señalado, además, que, cuando tuvo la oportunidad de operarse, decidió solo retirarse el pecho. El reto de concebir y estar embarazado no supuso "ningún reto para su identidad de género". De hecho, la única causa real de malestar al respecto fue "la forma en que los profesionales médicos asumían continuamente su género".

"Lo único que me hizo sentirme disfórico con respecto a mi embarazo fue el error de género que me ocurrió cuando recibí atención médica", ha comentado. "El negocio del embarazo -y sí, digo negocio, porque toda la institución en Estados Unidos está centrada en la venta de este concepto de 'maternidad'- está tan entrelazado con el género que es difícil escapar de ser confundido de género".

El pequeño Hudson ya tiene un año y forma parte de un ejemplo más de familia dentro del colectivo LGTB. Junto con su pareja Malik, Bennett lucha para que el proceso de paternidad y maternidad sea más inclusivo en los ámbitos médicos.