Las redes vuelven a llenarse de memes con el diseño de dos bolsos: "Son de jamón york y bolso de jamón serrano"

Hay chistes que nunca pierden su gracia, y esto es algo muy común por redes. O si no, que se lo digan a los usuarios que están compartiendo la misma comparativa que hace un año: la increíble similitud entre los bolsos de la marca Barbara Ségal con, nada más ni nada menos, jamón york y jamón serrano. O así, al menos, lo puntualizan en Twitter.

Aunque hace un año especificaban la similitud entre estas prendas y minerales, algunos siguen insistiendo en ello: "Son de piedra, no de jamón". Otros admiten haber pensado en cuarzo rosa y calcita. Cada cual se sobrepone a su propia imaginación.

Ni jamón york, ni jamón serrano. Se trata de la colección Hermès Handbags carved from stone, de Barbara Ségal, quien hace referencia a una apariencia de piedras preciosas y que, de hecho, están fabricados a base de piedra. Pero, claro, son muchos los que han sentido hambre al ver estos bolsos.

bolso de jamón York bolso de jamón serrano https://t.co/hgYiM8HwVX — el dani (@soyfeisim0) December 18, 2021

"Y muy prácticos, si te entra hambre le pegas un mordisco y a seguir", tal y como bromea algún que otro usuario. La gracia, que ya mencionaban otros allá por principios de 2020, ha dado juego para seguir la corriente a la comparativa.

Por si te vas de fiesta y no has cenado — Pedro con ª (@pedronunezz_) December 19, 2021

Bolso queso azul bolso morcilla https://t.co/SBGq4Kyoj5 — Maria (Taylor’s Version) (@itsmariaxh) December 19, 2021

Hay quien sube la apuesta y decide renombrarlo como "bolso de jabón y bolso de jamón", mientras que a otros les puede el hambre. De cualquier forma, el tuit está generando suficiente impacto como para llegar a más de 51 retweets y supera los 48 mil likes.

Se trata de un pensamiento internacional que lleva siendo un meme desde hace meses en este mismo 2021, como lo ha confesado la misma diseñadora de los originales bolsos. "Trending en Japón", añadía junto a una captura del tuit donde se muestran más de 109 mil likes. Desgraciadamente, como suele ocurrir en el trabajo habitual de cualquier artista por redes y según ella misma destaca, ni siquiera le han dado créditos por su trabajo (algo que, sin embargo, sí ha ocurrido en la versión española del meme).

El bolso rosa, renombrado como Pink onyx Kelly, más allá de ser cualquier jamón york o jabón en apariencia, busca explorar "la antigua obsesión de la sociedad por los símbolos de estatus" con su propia relación con ellos. Así lo describe en su página web: "Los bolsos de piedra subrayan la contradicción inherente a la búsqueda interminable de premios efímeros por parte del hombre y de la mujer".

Estos impresionantes bolsos que están siendo carne de meme y que, por el momento, Lady Gaga no ha tenido el placer de conocer, se pueden contemplar desde sus redes, su web y sus correspondientes exposiciones. Y no, no son bolsos para vestir puestos a la venta en cualquier tienda de ropa. De ser así, a más de uno se le caería el brazo.