Una pareja sorprende a la sala durante el estreno de 'Spider-Man: No Way Home'... y sin spoilers

El esperado estreno de Spider-Man: No Way Home tiene a todos al borde de los nervios: hay quien se ha adelantado a cualquier spoiler acudiendo el primero de todos a la proyección en cines, y hay otros que se encuentran escapando de cualquiera que le destripe la película hasta que pueda ir a verla. Mientras tanto, también hay algunos que comparten anécdotas y sorpresas varias como el caso de un chico que le ha pedido matrimonio a su pareja en una sala de México, justo antes de que la película empezara.

Ocurría en las salas mexicanas de Cinépolis cuando, antes de iniciar la cinta de Spider-Man: No Way Home, hubo un romántico momento protagonizado por una pareja. Y es que no hay manera más icónica de dar pie a una película tan esperada.

"Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine", han añadido en Twitter, por donde han compartido la viral imagen de esta feliz pareja abrazada justo después de la propuesta. Aunque se ve que la sorpresa no ha sido del gusto para el resto de usuarios, dividiendo las opiniones sobre este momento tan importante para los dos novios.

Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de #SpiderManNoWayHome ❤️🕷 @Cinepolis pic.twitter.com/a7l9FaEAGh — ReyRey (@reyreypelcastre) December 15, 2021

"Cliché ridículo de gente sin imaginación ni aspiración en la vida", ha criticado un usuario, ante lo cual ha protestado otra: "Qué fuerte, pues tú pide matrimonio como gustes, para qué te atacas". Algunos han reafirmado que tienen un "nuevo nivel de cringe desbloqueado", mientras que muchos defienden la causa: "Qué onda con los comentarios, vivan y dejen vivir".

Superando los mil likes, además, ha contado con el comentario de la propia cuenta oficial de Cinépolis felicitando a los novios. "La verdad fue una gran manera de empezar la peli", ha afirmado la propia autora de la fotografía.