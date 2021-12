La cultura del lugar en el que vivimos o la forma en la que nos han educado nos influye de determinada manera sin que casi nos demos cuenta. Es por ello que nunca nos llegamos a plantear ciertas costumbres que siempre hemos tenido, pero hay personas que se quedan extrañadas con la manera en la que realizamos actividades de lo más cotidianas.

Por ello, hay una mujer que, en el portal de madres Mumsnet, ha publicado una pregunta que ha dejado sorprendidas a muchas usuarias y planteándose sus argumentos. Y el motivo no es otro que la forma de limpiarse el trasero, pues esta madre ha cuestionado la eficacia de usar solo papel.

"Nacida en una familia mestiza con una madre de Oriente Medio, siempre me enseñaron a lavarme los bajos con agua después de cumplir 1 o 2 años. Tenemos una miniducha incorporada para rociar nuestros traseros, y antes teníamos una especie de jarra", explicó esta mujer a principios de semana.

"Siempre me he preguntado si realmente crees que tu trasero está limpio si solo te limpias con papel", opinó. "Tal y como yo lo veo, si alguien dejara caer unas gotas de orina o heces en el suelo de mi casa, lo limpiaría y al menos usaría un poco de agua. De ninguna manera lo limpiaría con un pañuelo de papel seco. Entonces, ¿cómo se puede limpiar la piel solo con papel?".

"¿Me he perdido algo? ¿Mojáis el pañuelo antes de usarlo?", preguntó finalmente antes de pedir disculpas. "Perdón por la pregunta tonta. Siempre me lo he preguntado".

En apenas unos días, se generó un intenso debate de gente que coincidía con ella y otra que no, y ya acumula más de 500 respuestas a su post. Algunos argumentaron que ambos métodos no son útiles, pues no limpian "el 100% de gérmenes, pero es suficiente" hasta tomar una ducha.

"Si se te cae la caca al suelo, dudo que lo limpies con agua", llevó la contraria una usuaria. "Para eliminar todos los gérmenes se necesita jabón. Así que, si solo usas agua, no estás realmente más limpio desde el punto de vista de los gérmenes, solo es una preferencia", comentó otra.

"Nosotros utilizamos toallitas húmedas junto con un rollo de papel higiénico normal", aseguró otra madre, aunque esto generó más críticas porque son contaminantes y dañan el planeta.