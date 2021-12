Peli de Tarde: "El cine de sobremesa merece su espacio, aunque se comente desde un punto de vista humorístico"

Las películas de Antena 3 del fin de semana por la tarde son a la siesta lo mismo que los macarrones al tomate. ¿Quién no ha disfrutado de una buena sesión de cine de sobremesa? Y quien dice disfrutado, quiere decir dormido durante una buena sesión de cine de sobremesa.

Este tipo de largometrajes son ya un género en sí que, aunque abarca diferentes tipos de películas, tienen elementos muy reconocibles en común, y el más evidente es su bajo presupuesto. Pero su cuestionable calidad es inversamente proporcional a lo disfrutables que son, y eso lo sabe bien Peli de Tarde.

Si hay alguien que sabe sobre este género es este tuitero que triunfa en las redes sociales con sus sinopsis, reseñas y parodias de este tipo de cine. Con más de 48.000 seguidores en Twitter, este usuario se ha convertido en una cuenta que no solo sirve de programación enumerando las películas de tarde que van a emitir, sino que lo hace con humor: le saca punta a los argumentos y, también, crea los suyos propios con diferentes imágenes y situaciones de la actualidad española.

¿Cómo describiría Peli de Tarde? El espacio en sí es una cuenta, que posteriormente también fue web con reseñas, en la que se intenta dar lugar o que se hable de las películas de sobremesa, tanto las de Antena 3 como de laSexta o La 1, que son los canales con más tradición. Cuatro de vez en cuando tiene alguna película también, pero siempre son como de más presupuesto, más de acción, que no son lo más apropiado para las siestas.

¿Cómo surgió la idea de abrir la cuenta? Creo que este tipo de películas tienen sus propios códigos, siguen un esquema muy reconocible que, a mi entender, las convierten en un género propio, y es un género que yo creo que debería tener su espacio y ser comentado. Porque si hay espacio para películas de serie B o de cualquier otro tipo, incluso sabiendo que no son especialmente buenas, ¿por qué no también comentar un género que tienen sus propios códigos a pesar de que no nos guste? Merecen también su estudio, aunque sea desde un punto de vista humorístico, porque es difícil analizarlas seriamente. Así que ese es el motivo por el que abrí la cuenta, para darle espacio a este género que todo el mundo ve de vez en cuando, aunque nadie lo reconoce, y hacerle ese vacío es injusto. Merece también que se hable de él.

¿Sientes la imperiosa necesidad de ver una película de sobremesa pero no es fin de semana? ¿Tu cuerpo te pide siesta pero no encuentras el somnífero adecuado? En https://t.co/Ncy1PlWCUk encontrarás la solución a tus problemas con las mejores sugerencias cinematográficas de tarde. — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) September 6, 2021

Abrió su cuenta en 2018 y actualmente tiene más de 48.000 seguidores, ¿cómo ha sido su crecimiento? Fue algo bastante inesperado, porque yo tampoco era un usuario muy habitual de las redes sociales y me abrí esta cuenta porque me gusta el cine. Hay mil cuentas de cine, pero ninguna de este tipo, y me parecía algo original. Y el crecimiento no fue exponencial, al principio la gente le hacía gracia que comentase la peculiaridad de la temática. Y luego en Navidad de 2019, a raíz de comentar unas películas navideñas, hubo un boom. Subió la cuenta muchísimo y luego ya otras cuentas, otra gente más o menos famosa y algunos medios se empezaron a hacer eco, y ahí sí que pegó un subidón bastante importante. Y ahora mismo es una subida constante, y yo estoy encantado. Agradezco muchísimo que la gente comparta las bromas y el gusto por dormirse con estas pelis (ríe).

Además de hablar de películas de sobremesa reales, ‘inventa’ las suyas propias con imágenes de políticos. ¿Ha recibido alguna crítica por ello? Estoy teniendo bastante suerte y no soy objeto de muchas críticas habitualmente. Pero cuando hago este tipo de sinopsis, que las hago principalmente de Casado y de Ayuso, ahí sí que hay gente que se rebota o no le parece del todo bien. Pero a la inmensa mayoría les hace gracia, incluso a gente que se ve por sus cuentas que es del PP o algunos políticos del PP que me siguen, se lo toman con humor. Ya no tanto si hago alguna publicación de Vox, procuro no dedicarles ni siquiera tiempo, pero las veces que lo he hecho me han demostrado que a ellos bromas las justas.

¿Entonces diría que no tiene haters? No, no tengo unos haters fijos que estén todo el día encima de mí. Sí que alguna vez he recibido algún mensaje privado de alguien que me decía que me seguía por las películas de sobremesa de la tele y que, para ver cosas de política, ya había otras cuentas y me iban a dejar de seguir. Tampoco me insultaban ni nada. En comentarios también me dicen: "A cuento de qué viene esto, si tu cuenta no es así". Como si mi cuenta tuviera que ser obligatoriamente de una manera. Hay un perfil en concreto, no me acuerdo del nombre, que cada vez que hago una publicación de este tipo me dice: "Pero qué tiene que ver esto con las películas de Antena 3". Aún no se dio cuenta de que mi cuenta es una parodia. Y tampoco es que me esté pagando Antena 3 por ello, puedo poner el contenido que quiera. No lo entiende, no sé por qué aún me sigue, pero lleva dos años comentándome cada vez que me salgo de la línea que él cree que debo seguir.

La relación de Isabelle y J.L. parecía marchar viento en popa. Disfrutaban cada momento juntos, comiendo bocatas de calamares, sacándose fotos y privatizando cosas. Pero pronto para ella eso no fue suficiente - "Quiero mi libertad" (I don't like you anymore), sábado 16h en La1 pic.twitter.com/x1OVelrocK — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) November 3, 2021

¿Por qué cree que existen este tipo de películas de sobremesa? Yo creo que empiezan porque en Estados Unidos llevan con televisión por cable mucho tiempo, con canales con contenidos más específicos, como nosotros ahora tenemos en la TDT. En Estados Unidos tenían que llenar muchos canales, y hay específicos de películas de sobremesa, como las llamamos nosotros, que para ellos las ven los viernes por la noche en prime time. Las productoras Lifetime o Hallmark tienen un canal propio, y tenían que dotar de contenido a esas cadenas, por lo que tenían una oferta más amplia que nosotros antes no teníamos. Supongo que estas películas serán un producto muy rentable, fácil y barato de producir, con argumentos básicos con los que se hace un guion en dos días. Posteriormente, lo empezaron a exportar, y aquí se dio la casualidad que se compró para la sobremesa, alguna de madrugada, pero sobre todo por las tardes, y empezó a funcionar. Lo que allí era un contenido de canales concretos, aquí se convirtió en una tradición de sobremesa, que ya identificas un tipo de producto con unos códigos muy concretos y una hora muy concreta para consumirlo.

¿Qué característica ha de tener una película para ser de sobremesa? Yo creo que el principal punto en común es el bajo presupuesto y lo fácil que se crea el producto. Con actores venidos a menos que encuentran ahí una segunda vida y que seguramente sus sueldos no sean especialmente importantes, pero al mismo tiempo son un reclamo. Pones la película y ves a Steve Urkel [Jaleel White] y te quedas a verla. Puede ser un desembolso bajo, y al mismo tiempo es un gancho para la gente que vea una cara conocida. También por eso repiten actores, porque los encasillan en cierto tipo de papeles. Eso es común en las alemanas, que incluso hay dos o tres actrices que son fijas. Eso es lo que tienen en común: el bajo coste, la facilidad de rodaje, que seguramente sea en tiempos cortos, y las caras conocidas y repetidas. Por ello, ya es un género en sí mismo, con diferentes subgéneros.

A las 17:45 emiten en Antena3 la peli de tarde navideña más ambiciosa jamás creada: "La promesa de Santa", protagonizada ni más ni menos que por Sabrinacosasdebrujas y Steve Urkel, y lo mejor es que está dirigida por la propia Sabrinacosasdebrujas!!! Re-siesta garantizada. pic.twitter.com/GRWeVFvAX8 — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) November 6, 2021

¿Y cuál diría que es la clave de su 'éxito' o su popularidad? Aquí creo que funcionan porque son un producto muy ligero que no demanda un trabajo intelectual importante y es para una hora conflictiva, la de la siesta. Ahí dudas si ver o dormir, y la balanza suele caer a favor de la siesta. Sabes que no merece la pena luchar contra los párpados por ver la película, porque ya sabes qué va a pasar al principio, así que es una sensación agradable saber que te puedes quedar dormido sabiendo que va a pasar lo que tú intuyes. Y a veces te despiertas con el final y lo confirmas.

Llega la Navidad y, con ella, las películas navideñas. ¿Es un pico de trabajo para usted? Sí, la gente tiene más ganas de sobremesa en Navidad, están más atentos a las publicaciones sobre películas que van a emitir, porque desde el 1 de noviembre hasta enero es diferente. Me preguntan por las películas que van a emitir el fin de semana o sobre las que hay en Netflix, y me supone algo más de trabajo. La gente parece que quiere más sobremesa, empieza a hacer frío, las comidas serán más copiosas y, después de comer un cocido, te tumbas y quieres una buena siesta (ríe).

The Christmas = El amor

Pact = puede esperar — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) December 11, 2021

De los subgéneros que tienen las películas de sobremesa, ¿cuál diría que es su favorito? Peli de Tarde no puede decantarse por uno en concreto, porque es como elegir entre papá y mamá. Pero sí que es cierto que me enganchan un poco más las de psicópatas, tienen un poquito más de gracia. Las de catástrofes están bien también, son una pasada los efectos visuales cutres. A veces algunas películas de sobremesa tienen momentos tan bizarros que te ríes.

¿Qué película, por así decirlo, conocida diría que podría considerarse de sobremesa? Yo normalmente hago encuestas para que la gente decida si ciertas películas se pueden considerar de tarde o no. Lo hice con Pretty Woman, con Titanic, con Perdida, de Ben Affleck... Esta es la más conflictiva de todas, porque así como las dos primeras y alguna otra sí que se decidió democráticamente y con bastante margen que eran pelis de tarde, a pesar de sus estrellas, la de Perdida salió que no. Es la que más debate hubo, porque había muchos defensores de que no, incluso de que era una obra maestra, y otros que era una película de tarde de libro. Había una lucha encarnizada con enfados, de broma, claro.

Lo que amenazaba con ser otra aburrida mañana para el religioso, se convirtió en un torbellino de emociones cuando vio entrar a aquella mujer. Al tocar su mano, sintió un flechazo instantáneo que le haría dudar de su promesa de celibato- "El encuentro" (Leftlover) sábado 16h A3 pic.twitter.com/NOfsOHGRyU — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) December 11, 2021

¿Y al revés? ¿Qué película de tarde merecería más popularidad o prestigio? Realmente de las pelis de tarde no hay ninguna que pueda decir "esta sí". Hay alguna un poquito mejor; me acuerdo de una peli de tarde [Rubia, sexy, alta] que la directora es Courteney Cox, de Friends. Es muy mala, como todas, pero es un poquito mejor porque se nota que tiene un poquito más de presupuesto, quizá al ser ella la directora puso algo de su dinero. Va de un chico que ligaba por internet con una chica que creía que era guapísima y joven, y resultaba ser una señora. Es un poquito mejor que otras, pero se queda en peli de tarde.

¿Y cuál diría que es su película favorita? Las que comento en la web normalmente son las que más me llaman la atención, porque son muy locas. Entonces, como Peli de Tarde, diría Lavalántula dentro de catástrofes, o alguna como Desaparecida a los 17 o Asesinada a los 17, que son muy bizarras y me hacen mucha gracia. Titanic 2 me gusta mucho también, es una auténtica locura, es muy recomendable verla. Es increíble, pero sí, existe.

Es terrible que lo más destacado que puedan decir de ti sea "amante de la Navidad y divorciada" — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) December 12, 2021

Siendo Peli de Tarde, ¿qué opina de los que dicen que las películas de superhéroes no son cine? Yo defiendo que las películas de sobremesa son cine, así que las de superhéores también. Aunque, para mí, tienen demasiada acción y yo siempre estaré a favor del cine que facilita la siesta. Entonces tanta pelea, ajetreo y ruido lo respeto, pero me crea un poco de ansiedad (ríe).

¿Quién hay detrás de Peli de Tarde? Solo te puedo decir que soy Peli de Tarde, de la importante saga de los De Tarde. Empezó con mi madre, que es Documental de Tarde, y mi abuelo, que es Telenovela Radiofónica de Tarde. Entonces es un poco lo que yo mamé en casa, y encontré mi lugar con las películas de sobremesa. Toda la actividad cultural de mi familia se desarrolla de tarde, haciendo honor a nuestro apellido.

¿Por qué no quiere mostrar su imagen? Porque no quiero que se personalice el concepto de Peli de Tarde, Peli de Tarde son todos aquellos que amen la siesta y que disfruten durmiendo este tipo de películas de psicópatas, Navidad, catástrofes o alemanas. No quiero personalizar la defensa de este tipo de cine, sino que tiene que ser colectiva.

¿Qué le ha traído tener esta cuenta? ¿Algún proyecto u oportunidad que haya conseguido gracias a ser Peli de Tarde? Principalmente, es un hobby, me lo paso bien escribiendo. Me gusta el cine y comentar este tipo de películas me hace gracia. Me gusta que a la gente también le haga gracia, pero sí que es cierto que algún tipo de proyecto sí que me vino: ser articulista de La Marea durante unos meses, también para Europa FM tuve una sección en su web, luego para una plataforma también colaboré creando contenido para redes... Me encanta escribir, me gusta colaborar, así que eso es una parte bastante positiva que me trajo el abrir la cuenta. Y luego también pude crear mi web, que también fue algo que dio bastante impulso a la cuenta. En un tuit, el espacio es limitado, puedes comentar las películas pero con dos frases, y la web me da la oportunidad de elaborar más las bromas, extenderme más, comentarlo más al detalle.

A las 15:40 emiten en @cuatro la película de sobremesa "Un lugar para soñar", en la que podemos ver a Matt Damon caracterizado como un actor de película de sobremesa pic.twitter.com/MiuJl1w7kA — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) December 8, 2021

¿Qué le deparará la cuenta en un futuro? ¿Algún futuro proyecto entre manos? Bueno, yo estoy encantado de colaborar siempre que me lo proponen. Ya sea creando contenido, como articulista o haciendo sinopsis, que en Europa FM era lo que hacía. Yo encantado y me gustaría en un futuro continuar por ahí, repitiendo o con nuevas colaboraciones. Y en cuanto a la cuenta, que siga la gente disfrutando.

¿No se plantea una colaboración con Atresmedia? La verdad es que sí, quiero hacer un llamamiento a que, por lo menos, me hagan alguna mencioncilla. Alguien como Peli de Tarde, tan fan de sus películas de sobremesa, yo creo que merecería un poquito de reconocimiento por su parte. A veces les propongo que me hagan Director de Contenido de las Sobremesas, o que me den un TP de algo. Solo me mencionaron una vez, en tres años. No es normal. Antena 3 y laSexta, aquí estoy para que me den ese ansiado puesto de Director de Contenido de Sobremesa.