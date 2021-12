Super Mario, Sonic, Papá Noel, el Coronel Sanders de KFC, el rey de Burger King... Hay figuras que sirven de símbolo para muchas compañías o festividades, y tienden a ser reconocibles para que cualquier persona sepa relacionarlas con la marca al instante. Sin embargo, si su imagen se ve modificada notablemente, puede provocar algún que otro trauma.

Es el caso de un juguete de Ronald McDonald, el tierno payaso de la franquicia de hamburguesas. Sy Ewing es el hombre de Swindon (Inglaterra) que compartió en Facebook su extraño hallazgo: un muñeco de este personaje en ropa interior.

No era necesario ver a la mascota de McDonald's sin camiseta y en slip, pero aun así alguien decidió crear este muñeco. Y este británico, que asegura que encontró el juguete en una tienda de segunda mano de la ciudad de Southend-on-Sea, fue quien se encontró esta perturbadora figura.

Ex-McDonald's worker 'disturbed' after discovering raunchy Ronald McDonald toy https://t.co/QjsCaC1pun pic.twitter.com/ArvdpLPMAs — The Mirror (@DailyMirror) December 14, 2021

"No tengo palabras. Curiosamente, trabajaba en McDonald's en mi adolescencia y esto me asustó", escribió el hombre que ahora tiene 41 años. Y es que el muñeco no deja a nadie indiferente, pues además de lo innecesario que es ver a Ronald en ropa interior, de sus calzoncillos sobresalían unas patatas fritas simulando ser vello púbico.

"Espero que sean patatas fritas y no una enfermedad infecciosa", bromeó un usuario en su publicación de Facebook. "Da un nuevo significado al término 'comida basura'", comentó otro. "Esto me ha hecho dejar de comer patatas fritas de McDonald's, ¡si es ahí donde las mantienen calientes!", escribió otro.